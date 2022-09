Contrairement à beaucoup de gens, je garde un souvenir ému du Trivial Pursuit et plus généralement de tous les jeux de culture générale. La connaissance, et non son usage potentiel, comme seul vecteur de réussite. Pendant longtemps, ces decks de cartes ont fait partie de mes lectures du soir. Alors lorsqu’un jeu arrive sur notre console hybride préférée avec comme but de confronter nos connaissances avec celles d’un élève de 5e, mon sang n’a fait qu’un tour et après avoir molesté légèrement les autres testeurs de l’équipe, j’ai enfin pu poser les mains sur ce titre… et je le regrette.

Welcome to the States

Commençons par casser tout de suite la fiche de présentation eshop. Un élève de niveau 5th grade américain correspond à un élève de 10-11 ans, ce qui dans le système éducatif français équivaut donc à un élève de CM2 et non un élève de 5e. Nous allons donc devoir nous confronter avec un élève d’école primaire. Alors je veux bien adhérer à la théorie de l’approfondissement culturel, si tant est que cette théorie soit vérifiée, mais effectivement, si nous en sommes arrivés à comparer nos connaissances à celles d’un élève de primaire, c’est que les choses vont très mal.

Basé sur le show américain du même nom, nous allons devoir répondre à cinq fois deux questions correspondant aux cinq grades de l’école primaire américaine avant d’avoir le droit de répondre à la question finale à un million de dollars. Eh oui, les premières questions correspondent donc à des connaissances d’un élève de CP. Autant dire que le challenge est d’une difficulté quasi insoutenable, avec malgré tout des erreurs du genre « si demain nous sommes mardi, quel jour serons-nous dans une semaine », réponses proposées : mercredi, jeudi, samedi. J’en suis toujours à me demander si je sais lire.

Mais parlons d’abord du principe de base. Celui-ci est très proche de ce que proposait « Qui veut gagner des millions » en son temps, Jean Pierre Foucault en moins et des enfants en plus. En effet, une classe composée de dix enfants nous accompagne pendant que nous sommes sur le plateau, dont un particulièrement est mis en avant. Pour chaque question, nous avons le droit, soit de répondre directement à ce QCM à 3 choix, soit d’utiliser l’un des trois jokers suivants : changer la question, demander à la classe ou tricher sur l’élève mis en avant. Cet élève possède des points qui nous sont indiqués avant la question, à nous de savoir si faire appel à lui est une bonne idée ou non, car en cas de mauvaise réponse, c’est la défaite assurée.

Whaaaat ?

Le principe est donc simple. Notons qu’il est possible de jouer seul ou jusqu’à huit, le joueur marquant le plus de points gagne. Pour chaque question, nous pouvons choisir un thème parmi quatre. En tout, nous avons au choix les mathématiques, les mesures, la science naturelle, la science sociale, le vocabulaire ou la littérature. Malheureusement, si ces thèmes sont universels et si ce titre est bien sous-titré en français, les questions ne sont pas adaptées à nous, public français.

Car comment, en petits Européens convaincus que nous sommes, répondre à une question sur le système métrique américain ? Comment savoir qu’un mile vaut 1760 yards, qu’un yard vaut 3 pieds et qu’un pied vaut 12 pouces ? Et puis d’abord c’est quoi ce système de mesure ? Faut pas s’étonner après d’avoir une Nabilla comme star de la télé… quoi, elle est française elle ? Parce qu’en plus c’est contagieux !!!!! Bref les questions sont rarement adaptées à notre système éducatif et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Heureusement, un filtre permet de supprimer toutes les questions trop américaines, pratique diront les plus crédules. Eh bien non, déjà car les questions restantes n’ont rien de français pour autant ! Il ne reste plus que les questions internationales, c’est tout. De temps en temps, une tour Eiffel viendra bien se greffer ici ou là, mais c’est pour mieux la mettre au côté d’un Colisée romain. Les références à la littérature sont encore plus éloignées des lectures de nos enfants, sans parler des questions sur les sciences sociales qui, une fois expurgées, ne sont que des questions de géographie.

C’est quand qu’on arrive ?

Mais ce constat de fainéantise sur l’arrivée de ce titre en France n’est même pas ce qu’il y a de pire dans ce jeu, car nous n’avons pas encore évoqué le rythme des questions. Combien de temps faut-il à un adulte pour répondre à un QCM de dix questions de niveau primaire ? Et je ne dis même pas qu’il doit avoir bon. Il faut juste lire les questions et y répondre. Tablons sur cinq minutes à tout casser. Mais ici, pour coller avec l’émission dont il est une adaptation vidéoludique, nous avons le droit à un blabla incroyablement pénible.

Nous devons supporter le discours de chacun des deux présentateurs, ainsi que la présentation de chaque élève lors des cinq phases que comporte une session. Il ne manque plus que la présentation du candidat et de son anecdote rigolote/inintéressante, barrez la (ou les) mention(s) inutile(s), pour avoir l’impression de perdre un moment de sa vie devant un jeu télé du midi. C’est lent, ça n’avance pas et s’il est possible de zapper certains passages, cela n’empêche pas le présentateur de rajouter un commentaire sur notre volonté d’aller à l’essentiel.

Et ce n’est pas encore tout à fait fini. En effet, le bouton pour quitter ces dialogues est le même que celui utilisé pour valider une réponse, ce qui fait que tenter de quitter un dialogue se termine régulièrement par une validation de réponse dont nous n’avons même pas lu l’énoncé, et qui forcément est donc fausse. Bref, nous n’avons pas le choix, il faut écouter ! Une partie, même à plusieurs, n’est qu’une lente perte de temps qui n’amusera que nos amis américains. Alors oui, il est possible, avec nos points de victoire de débloquer des cosmétiques, mais franchement, ça ne relève en rien le niveau.

Conclusion 4.2 /10 Are you Smarter than a 5th Grader n’est pas un bon jeu de culture générale et il n’est pas du tout adapté à un public français malgré ses sous-titres. Les questions n’ont aucun rapport avec ce que nos enfants apprennent à l’école et ses longueurs, pour coller le plus possible au jeu télévisé, sont insupportables. À la fois non adapté pour des enfants et pour des adultes, nous vous conseillons nettement plus d’investir dans la franchise Trivia Pursuit. LES PLUS Ce test vous empêche de faire une erreur

