Les jeux seront préchargés sur tous les appareils Evercade EXP de sorte qu’il n’y a pas besoin de téléchargement ou de récupération numérique. Il suffit d’allumer l’appareil et de sélectionner l’option EXP dans le menu pour ouvrir les 18 jeux Capcom. Un manuel en couleur est également inclus pour cette collection de jeux Capcom.

L’Evercade EXP comprend certains des titres les plus populaires de Capcom. Les jeux qui ont été portés sur de nombreux systèmes pendant plusieurs années sont présentés ici dans leur forme arcade originale.

Des jeux de plateforme fantastiques, des jeux de tir verticaux et horizontaux, des beat ’em up et le jeu de combat le plus emblématique de tous les temps sont tous ici, y compris la série 1942, Final Fight, Strider et Street Fighter II’ : Hyper Fighting.

Plusieurs de ces jeux profitent également du nouveau mode TATE de l’Evercade EXP : 1942, 1943, Commando, Legendary Wings et Mercs sont jouables dans ce mode dès la sortie de la boîte. En plus de l’Arcade, Evercade propose 4 titres classiques des consoles de salon 8 et 16 bits, dont la série Mega Man, Mega Man, Mega Man 2 et Mega Man X, ainsi que le début de l’un des JRPG les plus appréciés de tous les temps et le tout premier RPG traditionnel de Capcom, Breath of Fire.