Préparez-vous à vivre une aventure spéciale de type « pointer-cliquer » avec une musique de jazz extraordinaire qui reçoit l’héritage limité qu’elle mérite.

Strictly Limited Games, en partenariat avec Skygoblin et BlitWorks SL, annonce que la trilogie The Journey Down bénéficiera d’une sortie exclusive en édition limitée et en édition spéciale limitée sur Nintendo Switch et PlayStation 4 (PS4). Les précommandes de ces fantastiques aventures point-and-click à l’ambiance afro-caribéenne débuteront le dimanche 4 septembre, à 12 heures.

Dans The Journey Down, vous accompagnez Bwana et ses amis Kito et Lina dans leur aventure à travers les mystérieux Underlands. Des énigmes attendent le trio alors qu’ils découvrent de plus en plus de secrets qui laissent présager un mal imparable d’une grande puissance. Au cours de votre aventure, le jeu s’adaptera à votre façon de jouer, vous donnant le choix entre différents mystères à poursuivre. Tout en vous rapprochant de la vérité, les défis à relever dans les Underlands seront de plus en plus exigeants, tout étant en quelque sorte lié à la disparition de Bwanas et du père de Kito, le capitaine Kaonandodo. Le style artistique mêle des dessins à la main en 2D à des éléments en 3D et est accompagné d’une étonnante partition jazz influencée par les origines caribéennes et africaines des personnages.

En raison de son cadre spécial et frais, ainsi que des designs de personnages saisissants inspirés de véritables masques fabriqués par des artisans africains indigènes, Strictly Limited Games a estimé que la trilogie Journey Down méritait de bénéficier d’un héritage physique.

L’édition limitée de Journey Down Trilogy est limitée à 2 000 exemplaires pour Nintendo Switch et 999 pour PS4, au prix de 39,99€, incluant un manuel de jeu coloré.

L’édition spéciale limitée est limitée à 999 exemplaires pour Nintendo Switch et 500 pour PS4, pour 59,99€, incluant de nombreux objets à collectionner supplémentaires :

– Jeu pour Nintendo Switch ou PlayStation 4

– Boîte de l’édition spéciale limitée

– Manuel de jeu coloré

– Collier de perles en bois représentant le masque de Bwana.

– Livret d’art et d’énigmes

– Carte de l’arbre du Grand Asili

– Bande sonore 3 disques

– Carte de recette de poisson-curry

Découvrez toutes les éditions disponibles et préparez-vous à lancer les précommandes sur la boutique de jeux Strictly Limited.