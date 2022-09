LA Wii U, vous vous souvenez ? Avec le succès incroyable de la Nintendo Switch, avec plus de 111 millions d’unités vendues dans le monde, beaucoup ont oublié la Wii U, qui a eu du mal à trouver un public, se vendant à environ 14 millions d’unités au cours de sa durée de vie. Cependant, beaucoup de bons jeux Wii U ont trouvé le succès grace à un portage sur Nintendo Switch.

Fait insolite du jour, l’équipe de Brooklyn Games & Arcade, un magasin qui achète et vend des consoles de jeu, a ouvert une Wii U pour voir ce qui l’empêchait de fonctionner. À l’intérieur, ils ont été surpris de voir une poignée de cartouches de jeux Nintendo Switch. Il s’avère que le fils de l’ancien propriétaire a fourré les cartouches de jeux Nintendo Switch dans la Wii U, pensant surement faire marché les jeux. La Wii U a survécu à l’assaut des jeux Switch et fonctionne toujours parfaitement. De plus, les cartes de jeux Switch ont également survécu à l’incident.

Last night @ArcadeBrooklyn I opened a Wii u in order to remove some switch games from the disc drive. Yes you heard correctly, the console owner's son stuck a bunch of switch games in there. pic.twitter.com/a9UGywiWwD

— Jose A Cruz (@Cruzlink2) September 2, 2022