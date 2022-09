Espèces animales que beaucoup ignoraient dans la réalité comme dans le jeu vidéo, en 2015 Nintendo réussit à ancrer dans la tête des joueurs les calmars et les poulpes parmi bien d’autres animaux de la faune marine. Splatoon crée la surprise sur Wii U en tant que nouvelle IP Nintendo, et fait souffler un peu de fraîcheur dans un genre qui se ressemblait et tournait en rond ailleurs. Une suite arrive en 2017, puis en 2022. D’ailleurs, nous sommes sur le point d’accueillir Splatoon 3. La rédaction de Nintendo-Town a eu la chance d’effectuer des recherches plus longues et poussées sur l’écosystème de ce nouveau monde afin de vous livrer ce rapport ci-dessous.

Enlèvement à Cité-Clabousse !

Alerte générale à toute la population de Cité-Clabousse, le poisson-charge a été enlevé ! Selon le rapport fourni par nos correspondants et le témoignage de l’ex-amiral Macalamar, il s’agirait d’une énième tentative d’intimidation des Octaliens. Des propos aux contours très voilés et mystérieux. Afin de faire la lumière sur ces événements, envoyons l’un de nos meilleurs Calamars sur place. Ainsi, c’est avec ces belles lettres et avec nos propres mots que nous pourrions résumer la trame du mode solo, intitulée « Alterna », de ce nouvel opus.

Un mode solo aux allures de tutoriel simple et linéaire, comme dans les précédents jeux Splatoon. Du moins sur les premiers niveaux, une fois l’introduction passée, la progression change. Nous évoluons sur une nouvelle région divisée en plusieurs zones avec des bouilloires, portes d’entrée des nombreux stages du jeu. Chaque zone est envahie par une étrange entité poilue qui absorbe nos créatures marines au contact avec celle-ci. Cette entité poilue n’est pas linéaire mais éparpillée ici et là sur chaque zone, nous empêchant de progresser normalement. Chaque fragment de l’entité possède un noyau.

Dans ce troisième opus, une petite créature aux allures de grosse sardine bipède vous accompagne. Cette créature peut vous débarrasser de l’entité poilue en la mangeant du noyau. Cependant, elle a besoin d’énergie pour s’exécuter. Cette énergie provient des œufs de poissons que vous pouvez récupérer en petite quantité sur chaque zone, ou en plus grande quantité en remplissant les missions proposées dans les bouilloires. Ainsi, la progression à travers les zones n’est plus aussi linéaire que par le passé, avec un ordre de bouilloires précis à suivre pour avancer dans l’histoire.

Chaque joueur peut progresser différemment sur chaque zone et jouer les bouilloires dans des ordres complètement différents, rendant ainsi l’expérience unique à chacun. D’ailleurs, il n’est même plus nécessaire de faire toutes les missions d’une zone pour accéder à la suivante. Chaque zone regorge aussi de récompenses et d’éléments de lore à trouver. Certaines récompenses sont à utiliser pour customiser vos casiers, d’autres vous permettent de renforcer vos aptitudes, puis il y a aussi des cartes à débloquer pour le mode Carte & Territoire, élément sur lequel nous reviendrons.

E n ce qui concerne les missions, les joueurs ayant acheté ou joué à Splatoon 2 : Octo Expansion peuvent s’attendre à ce style de niveaux. Développons un peu pour les autres : les missions du mode solo proposent toujours des missions qui ressemblent à un tutoriel, présentant notamment les nouvelles armes et leurs utilisations. À côté de cela, il y a également des missions demandant une réflexion bien amenée pour progresser, et proposent ainsi un level design intelligent permettant de stimuler l’expérience de chacun. Les missions vont également au-delà du simple parcours de la ligne de départ à l’arrivée parsemé de checkpoints.

Il y a plus de variétés, notamment des missions de survie ou des défis que nous vous laissons découvrir. De plus, certaines missions vous proposent de payer des œufs de poisson au départ pour y prendre part. Votre stock d’œufs de poisson à ainsi une valeur bien plus significative que par le passé, en plus de vous débloquer la progression à travers les zones du jeu. Ajoutons que chaque mission vous impose l’utilisation d’une arme, avec parfois une sélection entre des sets d’armes précis.

La récompense en œufs de poisson pouvant être différente selon le set d’armes utilisé, gardez en tête que plus la récompense est élevée, plus le set d’armes imposé est en fait difficile à manier dans votre quête pour compléter ladite mission. Cela signifie que la durée de vie de ce mode solo varie selon l’investissement que chacun accorde à ce mode scénarisé. Un scénario et un lore légèrement plus développés et intéressants que d’habitude, en restant dans la légèreté et l’humour habituel de la série. Bien que plus dense et fourni que dans les précédents jeux, le mode solo peut sembler toujours relativement court. Puis l’intérêt final de Splatoon 3 réside ailleurs, comme vous pouvez vous en douter.

Cité-Clabousse et ses guerres de territoires

Nous parlions du mode solo, mais celui-ci est secondaire comme dans les anciens jeux, au point que son accès n’est même pas visible de prime abord. Pour y accéder, il faut passer par une bouche d’égout, ou par le menu principal. Ainsi, comme dans les précédents jeux de la série, la nouvelle Cité-Clabousse fait office de HUB central au jeu. Première nouvelle appréciable de Splatoon 3, au lancement du jeu les nouvelles stars de cet opus se livrent à la fameuse présentation TV habituelle des modes et stages du jeu. Le joueur n’est désormais plus forcé à regarder l’émission, elle peut se jouer sous la forme d’une discussion secondaire.

Cela vous laisse ainsi le loisir d’explorer tranquillement la ville. Une ville légèrement plus grande que les précédents opus, avec les mêmes infrastructures et boutiques. Notamment une boutique d’armes, différentes boutiques de vêtements, puis une boutique vendant des éléments pour customiser vos casiers. N’oublions également pas les bâtiments donnant accès au multijoueur en local, en ligne, ou au mode Salmon Run sur lequel nous allons revenir plus tard. Quelque part derrière ces bâtiments se trouve également un stand de jeu de cartes guerres de territoires, un mini-jeu sympathique et idéal pour une petite pause entre les sessions multijoueurs.

Le Hall en ligne, le calamarcade, dédié au local ou les locaux de Mr Ours pour le Salmon Run, vous propose toute une aire d’entraînement. Une bonne façon de prendre en main votre personnage et son arsenal avant d’entamer les parties. Une fois votre échauffement terminé, il est temps de passer au vif du sujet. Le Hall vous donne accès aux fameuses guerres de territoires. Les affrontements se jouent sur un champ de bataille déterminé aléatoirement avec temps limité en 4 VS 4. La série nous a habitués à un système de rotation de map et de mode de jeu qui est d’ailleurs toujours au rendez-vous. Des maps inédites, mais également des maps provenant des anciens opus.

Toujours est-il que dans ces combats, nous avons des armes envoyant de la peinture afin de peindre le champ de bataille. Le but étant de remporter la victoire en recouvrant au mieux la zone de combat de la couleur de son équipe. Et c’est cela la fraîcheur qu’apporte Splatoon dans le genre, la victoire n’est pas l’équipe qui tue le plus de gens, la victoire est à la couleur la plus présente sur le terrain. Une mort équivaut juste à un retour à la zone de départ, il suffit ensuite de revenir sur le terrain pour reprendre le combat. Les morts permettent de gagner ou perdre du temps selon la situation de votre équipe, puisque vous perdez quelques secondes à revenir au point de contact.

Il est possible de faire un grand saut et de s’envoyer sur un allié, mais votre position de chute est indiquée et un ennemi peut potentiellement vous intercepter très vite et vous renvoyer au départ. Ceci dit, encore une fois, la victoire ne se joue pas aux morts mais à la peinture. Profitez du temps gagné après avoir défait un ennemi pour percer le territoire adverse et recouvrir toujours plus de surface. Du point de vue adverse, tenez la ligne jusqu’à ce que vos alliés reviennent à la rescousse. Nous n’avons évoqué ici qu’une tactique de base, mais les stratégies de jeu sont diverses et vont dépendre du terrain sur lequel vous évoluez, mais aussi de l’arsenal de chaque calmar de l’équipe.

Imposer son style sur le champ de bataille !

L’arsenal se compose en un set de 3 équipements : une arme principale, secondaire, et spéciale. L’arme principale s’utilise d’une pression sur ZR, et selon votre arme, le gameplay différera d’une arme à l’autre. Tous les types d’armes des précédents opus semblent de la partie, partant du classique shooter au fameux rouleau de peinture, sans oublier les pinceaux ou les parapluies. Il y a également du nouveau, comme les transperceurs ou les eclatanas. Le premier est un arc envoyant 3 jets de peinture devant vous, tandis que le deuxième est un essuie-glace katana qui envoie un jet de peinture à moyenne distance et se révèle aussi efficace au contact, parmi d’autres nouveautés à découvrir.

Les armes secondaires sont toujours très variées et peuvent vous aider à débloquer des situations d’une pression sur la gâchette R. Nous avons les classiques grenades de peinture, en passant par des fioles de poison parmi bien d’autres armes présentes. Enfin, recouvrir de la peinture remplit une jauge spéciale qui, une fois pleine, vous permet de déployer votre arme spéciale en une pression sur votre stick R. Le genre d’équipement très puissant qui peut complètement retourner l’issue d’un combat. Les armes ici ne dépendent pas de munitions, mais d’un niveau d’encre. Si vous n’avez plus d’encre, il suffit juste de passer en forme calmar et plonger dans l’encre de votre couleur quelques secondes pour faire le plein en une simple pression sur ZL.

L’encre est aussi un moyen de déplacement très efficace qui vous permet d’aller bien plus vite en nageant dedans plutôt qu’en vous déplaçant en courant. Il est possible de sauter avec B. Vous pouvez même grimper sur des parois verticales en nageant dans l’encre. Notez que cela ne s’applique que sur l’encre de votre couleur. L’encre adverse vous ralentit et vous inflige des dégâts. Faites attention aux grilles, puisque sous la forme calmar vous passerez à travers les grilles. Cela peut être une bonne chose sur certains terrains afin de faire une percée derrière l’ennemi, tout comme cela peut juste desservir sur de l’eau, et lorsque vous savez que vos personnages meurent dans l’eau, vous conviendrez alors que la desserte dans l’eau ne vous sera pas favorable.

D’autres mécanismes peuvent être présents, et c’est pour cela qu’il est important de connaître les terrains de jeu et l’arsenal de chacun pour tirer parti du meilleur, coordonner tout le monde, puis arriver à la victoire. Les connaisseurs retrouveront vite leurs marques, tandis que les nouveaux apprendront à peindre sans difficulté. Splatoon 3 continue de proposer une expérience globalement simple et accessible au plus grand nombre, avec des subtilités adaptées à ceux qui veulent le pratiquer sur un tout autre niveau. Parmi ces subtilités, le fait d’avoir des sets d’armes fixes ou des compétences à débloquer sur les vêtements que nous portons.

Ajoutons à cela que nous accumulons de l’expérience à chaque match et que nous montons de niveau. Il y a cette fois un niveau de catalogue augmentant indépendamment de son niveau. Monter de niveau n’augmente pas vos statistiques, nous ne sommes pas dans un RPG. La montée de niveau vous donne déjà accès à des modes de jeux variés en classé afin de vous affirmer encore plus face aux autres, modes que nous vous laissons découvrir. Puis surtout, monter de niveau vous donne accès à de nouveaux articles des différents magasins du jeu.

Cela vous permet alors d’obtenir de nouveaux sets d’armes en échange de certificats à obtenir en progressant dans le jeu, ou alors d’obtenir de nouveaux vêtements avec de nouveaux attributs et compétences en échange de monnaie du jeu que l’on gagne en jouant. Le niveau de catalogue est lié à tous ces articles, notamment à ceux qui vous permettent de personnaliser votre casier. Chaque vêtement possède aussi des compétences à débloquer en jouant des matchs. Il est également possible de débloquer de nouveaux emplacements en échange d’objets rares.

Soulignons que les compétences à débloquer sont aléatoires. Ainsi, sur un même vêtement, les joueurs peuvent débloquer des compétences différentes. Il est possible d’utiliser des objets spécifiques afin de reset les compétences débloquées et tenter d’obtenir celles que l’on désire. Le but de la manœuvre serait ainsi d’obtenir les compétences que l’on veut sur les vêtements que l’on affectionne. Autrement dit, avoir du style sans que cela n’impacte ses performances en combat. Ainsi, gagner tout en ayant du flow face aux autres calmars !

Changez d’air avec le Salmon Run ou avec Carte & Territoire

Une fois que vous avez fait vos preuves face à d’autres équipes, peut-être désirez-vous changer d’air et d’expérience avec le mode Salmon Run ! Ce mode est toujours proposé à 4 joueurs, mais pas contre une autre équipe. Ici, il s’agit de jouer en équipe pour survivre à des vagues d’ennemis tout en remplissant un quota d’œufs de poisson dorés à récupérer. La partie se joue en plusieurs vagues, et chaque vague devient plus intense et difficile. De plus, nous démarrons chaque vague avec un set aléatoire d’armes à utiliser. Il s’agit ainsi de renforcer la coordination de l’équipe et de sortir les joueurs de leurs zones de confort après avoir maîtrisé un set d’armes précis, sans jamais avoir touché d’autres armes.

Il y a également des ennemis plus gros faisant office de boss se mélangeant à travers les ennemis. Des boss demandant de jouer plus tactique pour révéler leurs points faibles et s’en défaire. Le Salmon Run est un mode jouable en ligne et en local, mais le plus important ici c’est que contrairement à Splatoon 2, celui-ci est accessible à tout moment. Autre nouveauté, la possibilité de lancer les œufs dorés à travers le champ de bataille pour les rapprocher du panier. Notez qu’il est possible de paramétrer le niveau de difficulté de vos parties. Ainsi, une fois votre cohésion d’équipe, votre maîtrise des armes et votre connaissance des mécanismes de ce mode perfectionnés, tentez le défi de l’attaquer dans sa difficulté la plus élevée et ramasser toujours plus de récompenses !

Dans le cas où vous vous retrouvez seuls, il est possible de jouer à Salmon Run avec des inconnus et de former une équipe random. Si le multijoueur en ligne reste à vérifier, nous pouvons au moins vous garantir un bon moment de fun en 1 VS 1 contre l’I.A sur Carte & Territoire. Ce mini-jeu peut également vous permettre de souffler un bon coup si vous en avez assez du Salmon Run, puis après un enchaînement de matchs en ligne classés ou non. Dans Carte & Territoire, composez votre deck de 15 cartes et tentez de repeindre le plus de surface de jeu quadrillé en un certain nombre de tours. Chaque carte est à l’image d’un personnage ou d’une arme, et repeint un certain nombre de cases sur un pattern précis.

Une fois votre carte jouée, vous découvrez également celle que joue votre adversaire. Sur le moment, la surface peinte des deux joueurs peut se croiser. Autrement, vous ne pouvez normalement pas repasser sur les cases peintes par votre adversaire, sauf en cas d’utilisation de pouvoir spécial. Le pouvoir spécial consomme des carrés orangés chargés d’énergie, et chaque carte possède des cartes avec un carré orange dessus. Pour charger ceux-ci d’énergie, il faut que l’espace autour des carrés oranges en question soit totalement comblé. En accumulant suffisamment de carrés plein d’énergie, vous pouvez activer un pouvoir spécial qui permet à votre prochaine carte jouée de recouvrir également la surface adverse.

D’ailleurs, revenons à quelques éléments de base que nous avons oubliés sur ce mini-jeu. Des éléments comme le fait qu’il ne soit pas possible de jouer vos cartes n’importe où, mais uniquement à partir d’une case adjacente à la surface de votre couleur. Il est également possible de faire pivoter vos pièces pour tenter de remplir encore plus de surface de manière efficace. Enfin, les matchs vous rapportent des points d’expérience qui font monter votre niveau de Carte & Territoire. Cela vous donne accès à de nouveaux rivaux I.A. contre qui jouer, puis de nouveaux terrains pour pratiquer le mini-jeu.

Résultat de tout ça, un petit jeu de puzzle réflexion avec des cartes en 1 VS 1 dérivé du Tetris et très sympathique à jouer. Des tactiques avancées à élaborer en composant vos decks, eux-mêmes à adapter selon le terrain sur lequel vous jouez et l’adversaire en face de vous. Puis enfin, une autre manière de vous motiver à jouer au mode solo, mais également à chacun des modes de jeu en ligne puisque des cartes de jeu peuvent être débloquées dans chacun des modes de Splatoon 3. Avis aux fans qui veulent débloquer près de 200 cartes de jeu si ce n’est plus, puisque la licence Splatoon est connue pour la densité de son suivi gratuit, toujours d’actualité pour ce troisième opus. Reste à savoir si Carte & Territoire sera concerné par ces mises à jour.

Splatoon 2.3 fois plus de couleurs ?

C’est désormais une tradition dans la série Splatoon, et le Nintendo Direct nous l’a confirmé : Splatoon 3 aura un suivi gratuit complet, avec notamment de nouvelles armes et de nouvelles maps à venir. Le passé nous a également livrés de nouveaux modes de jeu et bien d’autres nouveautés via ces mises à jour. Sans parler de la mise à jour payante déjà annoncée à ce jour et qui peut certainement fâcher. Dans tous les cas, sur le long terme nous pouvons espérer avoir du nouveau, gonflant par la même occasion la durée de vie du jeu. D’ailleurs, de manière globale, Splatoon 3 sera difficile à jauger sur ce point. Pour peu que le jeu vous ait totalement happés et que vous soyez totalement addicts de l’expérience, cette durée de vie peut être infinie en multijoueur.

Ceux pour qui la formule n’aura pas totalement convaincu, l’expérience sera délaissée plus ou moins rapidement, et cela malgré les charmes propres à la licence. Notamment si vous n’êtes pas adeptes du multijoueur. Et ce ne sont pas les récompenses Amiibo qui vous convaincront de rester sur le jeu. Par ailleurs, nous y avons également joué en nomade afin de constater les performances globales du jeu. Nous pouvons ainsi confirmer que le jeu tournait très bien en TV et en portable, comme le précédent jeu. Une expérience stable en toutes circonstances sans chutes de framerate notables, du moins pour nos yeux. Splatoon 3 se veut légèrement plus joli, avec notamment plus de contrastes de couleurs que met bien en avant la Switch OLED. De plus, les environnements proposaient un degré de détails plus élevé que les précédents jeux, chose que vous constaterez de vous-mêmes une fois le jeu sous vos yeux.

Les musiques et l’ambiance propres à la licence étaient toujours de la partie sur ce troisième jeu. Notamment les voix en yaourt électroniques des différents personnages qui participent toujours à donner cette originalité propre à Splatoon. Sans oublier les thèmes de musiques variés, entre l’électronique et le rock avec même des chansons interprétées en ce langage imaginaire de la faune du jeu. Certains pointeront également la présence de beaucoup d’arrangements ou reprises, mais cela reste du détail. Ce qui est sûr, c’est que tout prend encore plus de vie lors des fameux Splatfests, événements du jeu organisés de manière ponctuelle dans lesquels nous prenons part à un sondage en ligne et luttons corps et âme sur les guerres de territoires pour imposer votre vote aux côtés de tous les joueurs ayant voté, comme nous, contre les autres.

Petite nouveauté sur ce point : les matchs tricolores. Dans Splatoon 3, les votes sont effectués sur 3 options puisque nous avons cette fois-ci 3 stars à Cité-Clabousse. Sur la première partie du Splatfest, les matchs sont toujours à 4 VS 4 avec des représentants de deux camps. Au milieu de la période de Splatfest, lorsqu’un camp commence à se démarquer des autres, les deux autres camps peuvent s’allier pour tenter de le faire tomber durant ces matchs tricolores. Les matchs prennent une autre tournure avec un 4 VS 4 légèrement différent, puisque une équipe aura 2 représentants d’un vote luttant ensemble contre le vote en position de victoire. Difficile à expliquer mais plus facile à comprendre lorsque vous y prendrez part manette en main, et surtout plus bordélique et chaotique.

Toujours est-il que ce nouveau mode fourmille d’idées nouvelles pour changer subtilement l’expérience Splatoon et donner encore plus de fun. Malgré tout, la question de savoir si prendre Splatoon 3 en vaut la chandelle face à un Splatoon 2 toujours très bon et complet est finalement légitime. La réponse est évidente et affirmative si vous avez fait l’impasse sur le deuxième opus, ou si vous n’avez que peu joué à celui-ci tout en gardant un très bon souvenir du premier jeu sur Wii U. En revanche, la réponse est plus difficile à donner en tant que fans de Splatoon 2. Elle dépendra surtout plus de votre intérêt pour la licence à long terme. Le suivi du second jeu étant terminé depuis un moment, si vous savez que vous continuerez à beaucoup jouer puis que vous recherchez une expérience Splatoon avec de la nouveauté aujourd’hui et demain, alors le passage sur ce troisième opus est plus que recommandé.

Au-delà de cette réflexion, il est vrai que Splatoon 3 a des allures de grosse mise à jour avec de nouvelles armes, des nouvelles maps, un nouveau solo, de nouveaux Splatfests, et un très bon mini-jeu. Le jeu propose aussi diverses options pour améliorer subtilement votre expérience de jeu. Parfois, il s’agit de paramètres déjà présents depuis les anciens opus, comme la sensibilité du stick R pour la caméra ou celui du gyroscope, élément utilisé pour ajuster avec précision l’angle de nos tirs. Pour les allergiques de la fonctionnalité, il est toujours possible de l’enlever. Puis il y a surtout des améliorations plus subtiles et nouvelles. De nouvelles techniques comme des sauts sur les parois verticales, mais aussi et notamment des améliorations dans les interactions sociales en ligne.

Plus de facilités pour réserver et commander une tenue qu’un autre joueur porte et qui vous a charmés par exemple. Mais surtout, l’amélioration se ressent au niveau de la facilité de création des lobbies multijoueurs et les interactions avec ses amis. Le hall n’est d’ailleurs plus figé à une recherche de partie. Le Hall est désormais un lieu où vous pouvez vous balader et vous exercer tout en recherchant une partie disponible. Durant cette attente, vous voyez même les autres joueurs et ce qu’ils fabriquent en attendant le lancement de la partie. En bref, Splatoon 3 propose de nombreuses nouvelles options de confort bienvenues que nous vous laissons découvrir. Ces options peuvent s’apparenter à du détail, mais en additionnant ces détails avec les éléments inédits de ce troisième opus ainsi que son suivi à venir, le passage en caisse peut éventuellement être justifié pour un fan de la licence.

Conclusion 8.4 /10 Splatoon 3 est là pour colorer votre rentrée 2022. Nouvelle ville, nouvelles armes, nouvelles maps, nouveaux modes et nouveaux conforts greffés à une expérience subtilement améliorée qui n’a plus rien à prouver en termes de fun. C’est ainsi que nous pourrions définir ce troisième opus de la licence Splatoon. Il est vrai que l’aura menaçante d’une simple grosse mise à jour du précédent jeu peut freiner certains dans l'acquisition du dernier né de la série. Pourtant, une fois les Joy-Con en main à repeindre tout ce qui se trouve à notre portée, le fun immédiat et l’addiction amenés par la formule happent toujours efficacement chacun d’entre nous. Puis une fois les premiers matchs joués, c’est en riant que nous nous mettons tout simplement à regarder vers l’avenir et les nouveautés que pourra toujours nous apporter ce nouvel opus. Splatoon 3 devient ainsi l’opus le plus délirant et coloré de la série à ajouter dans sa ludothèque Nintendo Switch 2022. LES PLUS Splatoon en toujours plus coloré, joli et détaillé

