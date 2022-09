Tracez votre propre route dans la région de Paldea et affrontez la Team Star !

Londres, Royaume-Uni, le 7 septembre 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International et Nintendo ont dévoilé de nouvelles informations sur les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Parmi les nouveautés figurent l’existence de plusieurs intrigues, des fonctionnalités inédites, ainsi que la présence de nouveaux personnages et d’encore plus de Pokémon originaires de la région de Paldea. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022, exclusivement sur consoles Nintendo Switch™.

Écrivez votre propre histoire autour de la Chasse au Trésor

Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les joueurs et joueuses s’inscrivent dans une école qui propose un projet extrascolaire : la « Chasse au Trésor ». Leur aventure dans les vastes étendues de la région de Paldea sera tissée de trois intrigues :

La voie du Maître : faire le tour des Arènes de la région pour tenter d’atteindre le rang Maître.

faire le tour des Arènes de la région pour tenter d’atteindre le rang Maître. Un parfum de légende : chercher des ingrédients rares, nommés Épices Secrètes, aux côtés de Pepper, un élève de classe supérieure.

chercher des ingrédients rares, nommés Épices Secrètes, aux côtés de Pepper, un élève de classe supérieure. Objectif Stardust : défier la Team Star, un groupe de trouble-fêtes qui sème la zizanie dans l’école.

Ces intrigues se déroulent dans un monde ouvert regorgeant de Pokémon et de personnages. Chaque joueur ou joueuse peut choisir quel chemin emprunter et explorer cet univers à sa guise.

« En avant ! » : une fonctionnalité utile pour explorer la région de Paldea

Dans les immenses étendues de la région de Paldea, il est possible de se balader avec l’un de ses Pokémon à ses côtés. Lorsqu’un Pokémon suit son Dresseur ou sa Dresseuse de la sorte, il ou elle peut utiliser la fonction « En avant ! » pour l’envoyer dans la direction indiquée. Le Pokémon ainsi dépêché ramasse tout seul les objets se trouvant dans la zone. Il peut même déclencher des combats auto avec les Pokémon qui sont près de lui.

De nouveaux Pokémon révélés

En plus des nouvelles formes régionales présentes dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, différentes espèces de Pokémon apparaîtront en fonction de la version du jeu. Carmadura sera présent dans Pokémon Écarlate, tandis que Malvalame figurera dans Pokémon Violet.

Carmadura

​Carmadura a hérité de l’armure d’une illustre âme guerrière. C’est dans cette armure qu’il puise l’énergie de ses capacités de type Psy. Le pouvoir Psy de cette armure lui permet aussi de canaliser l’énergie de type Feu qui l’anime et de déclencher des attaques.

Catégorie : Pokémon Feu Guerrier

Type : Feu/Psy

Taille : 1,5 m

Poids : 85,0 kg

Talent : Torche

Malvalame

​Malvalame est doté d’une vieille armure imprégnée de rancœur et manie des lames pétries d’énergie de type Feu et de type Spectre. En combat, ces lames se transforment en épées magistrales qui accroissent la puissance de Malvalame. Quand elles frappent, ces épées causent des entailles d’où jaillit l’énergie vitale.

Catégorie : Pokémon Feu Bretteur

Type : Feu/Spectre

Taille : 1,6 m

Poids : 62,0 kg

Talent : Torche

Enfin, les joueurs et joueuses pourront croiser le dernier Pokémon révélé, Craparoi, à la fois dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Craparoi

​Craparoi peut tourner ses yeux globuleux dans tous les sens afin de voir tout autour de lui et éliminer le moindre angle mort. Il se poste sur les falaises la tête en bas pour piéger ses proies en les surprenant par le haut. Toutefois, il ne peut pas rester dans cette position très longtemps, car le sang finit par lui monter à la tête.

Catégorie : Pokémon Embuscade

Type : Roche

Taille : 1,3 m

Poids : 79,0 kg

Talents : Courroupace / Coque Armure

Nintendo annonce la sortie de la Nintendo Switch™ – Modèle OLED Édition Pokémon™ Écarlate & Violet en novembre prochain

Le 4 novembre, la nouvelle console Nintendo Switch™ – Modèle OLED Édition Pokémon™ Écarlate & Violet sera disponible en magasin. Son design évoque l’univers des futurs jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Sur l’avant de la station d’accueil, dont le rendu est blanc brillant, figurent les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon ; sur l’arrière figure une illustration inspirée de l’emblématique Poké Ball. Sur le dos de la console apparaissent les trois Pokémon de départ du jeu : Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Les Joy-Con écarlates et violets sont ornés des emblèmes de l’Académie Orange et de l’Académie Raisin.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre, en exclusivité sur les consoles de la famille Nintendo Switch. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur My Nintendo Store et sur le Nintendo eShop.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://scarletviolet.pokemon.com/fr-fr/