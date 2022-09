Londres, 12 septembre 2022 – Mediatonic et Epic Games sont fiers d’annoncer que la Saison 2 « La Ruée vers le satellite » de Fall Guys sera lancée le 15 septembre. Comme on peut s’y attendre pour le lancement d’une saison, une galaxie entière de contenus est en route, avec un nouveau Season Pass contenant des nouveaux costumes, des épreuves sur le thème de l’espace et des collaborations avec de nouvelles licences, dont Star Trek, Alien et Hatsune Miku.

Ce ne serait pas une nouvelle saison sans de nouveaux obstacles et épreuves pour le Blunderdome. La Saison 2 va accueillir de nouvelles épreuves comme l’Hexa-terrestre, la Course spatiale et bien d’autres encore. Les joueurs feront aussi face à de tout nouveaux obstacles tels que les Propulseurs ioniques, les plateformes volantes et les trolleybots.

Nouvelle saison, nouveau Season Pass à thème ! Les joueurs pourront débloquer plus de 100 niveaux de costumes, d’animations et de célébrations et bien d’autres surprises ! Des costumes incroyables tels que Spock, Xénomorphe et Hatsune Miku attendent les joueurs !

Outre les nouveaux événements, niveaux, obstacles et autres, des améliorations, des corrections et de nouvelles fonctionnalités vont faire leur arrivée.