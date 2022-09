Le « célèbre » leaker The Snitch a fait allusion sur son Discord à l’annonce imminente du remaster de Fatal Frame 4. Il a posté un message avec l’emoji d’un masque, d’une éclipse lunaire et d’un fantôme, indiquant le sous-titre et le thème du jeu de Koei Tecmo Games, Mask of the Lunar Eclipse.

Le jeu original Fatal Frame 4 (Project Zero : Masque de l’éclipse lunaire, ou Zero : Tsukihami no Kamen) a été créé avec le soutien de Nintendo, exclusivement pour la Wii. Le jeu est sorti au Japon en 2008, mais pour diverses raisons, il n’a pas réussi à atteindre les marchés occidentaux, restant une exclusivité locale.

Après le succès du cinquième jeu de la série en remaster, Fatal Frame : Maiden of Black Water, Koei Tecmo a apparemment décidé de mettre à jour le quatrième pour les plateformes actuelles. L’intrigue de Fatal Frame 4 est centrée sur l’enlèvement de cinq filles par un tueur en série. Elles sont sauvées, mais dix ans après l’incident, deux des filles meurent dans des circonstances mystérieuses. Les autres se rendent à l’endroit où ils ont rencontré le maniaque et tentent d’enquêter sur le mystère de leur enlèvement.

Pour être complet, lors de l’annonce en 2021 du remastered de Project Zero : Maiden of Black Water, un internaute a interrogé Koei Tecmo sur la possibilité de travailler sur le retour de Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse. Et la réponse de l’entreprise a été claire : « c’est une possibilité ». À travers le compte officiel de Koei Tecmo América, la société a commenté cette possibilité : « soutenir le lancement de Project Zero : Maiden of Black Water pour en faire une possibilité ». Fatal Frame 4 s’est vendu à 75 000 exemplaires au Japon, le meilleur résultat de la série au moment de sa sortie. Le jeu s’est vendu à 340.000 exemplaires en 3 mois (sur plusieurs supports), contre 150.000 sur Wii U dans toute sa durée de vie.

De là à espérer une annonce cette semaine au TGS ou lors du prétendu Nintendo Direct de demain, il n’y a qu’un pas.