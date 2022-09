Frogun, sorti le 2 août 2022, est développé par Molegato un développeur indépendant et il est édité par Top Hat Studio Inc. Molegato a fait 2 jeux précédemment qui ont été édités & développés par eux, c’étaient des petits jeux ne coûtant que quelques euros. Alors que Frogun est beaucoup plus complet que ses derniers œuvres et il est édité par un petit studio Top Hat Studio avec seulement 7 jeux à son actif ça montre, tout de même, une évolution dans son parcours de développeur.

Histoire

Renata une jeune fille vit avec ses parents. Après leur départ elle décide de partir à l’aventure à son tour tout en essayant de retrouver ses parents. Elle trouvera des petits bouts de papier qui raconteront les mésaventures de ses parents dont le journal s’est éparpillé dans les différents niveaux.

L’histoire est claire et simple comme énormément de plate-former, tout de même pour les curieux vous pourrez en savoir plus en récupérant les pages du journal des parents de Renata c’est sympathique à suivre.

Gameplay

Qui dit plate-former, dit que le gameplay est capitale pour apprécier le genre. Vous aurez à votre disposition un saut, un grappin pour s’agripper à toutes les parois et la possibilité d’attraper divers objets et ennemis pour les envoyer sur ce qui se trouve en face de vous. L’ensemble des capacités n’est pas large, heureusement ils seront utilisés avec une grande intelligence et vous laisseront une liberté de mouvement assez importante.

Avant même de parler en profondeur des capacités, sachez que vous prendrez 3 coups avant de perdre une vie, celles-ci sont infinies. Lorsqu’on perd une vie on retourne au tout début si aucun checkpoint n’a été activé. Les checkpoints ne sont pas nombreux, mais ils seront suffisamment éloignés les uns des autres pour ne pas ruiner l’expérience de jeu.

Le jeu a une fluidité des mouvements qui est présente, les sauts répondent parfaitement, aidés par une ombre pour voir où vous atterrissez et le grappin aura un petit temps pour atteindre sa cible, ce qui demandera un petit moment pour le maîtriser.

Le grappin, qui sera l’outil principal, permet de s’accrocher à tous les murs (sauf exception) avec une portée limitée, mais suffisante ce qui laisse un large panel de possibilité pour parcourir les différents niveaux. Il faut imaginer que si vous touchez un mur, Renata se trouvera propulsée contre le mur et ça vous aidera à aller plus vite ou à vous sauver d’une chute malencontreuse.

Malgré tout le grappin ne sera pas forcément facile à utiliser et il sera difficile d’en abuser vu que le level design sera là pour limiter vos abus.

Évidemment il faudra trouver la faille dans les niveaux pour jouir d’une liberté importante dans des niveaux paraissant si linéaire, alors ouvrez vos chakras pour voir les possibilités nombreuses pour finir un niveau.

Bien que le grappin soit votre trouveur de fun, il faudra noter que le level design a été extrêmement bien pensé pour ne pas rendre le jeu répétitif et le grappin sera utilisé dans des situations très variées.

Le jeu n’est pas sans défaut et oui la caméra n’est pas pratique, mais elle se montre gênante dans certaines situations puisqu’elle dépend totalement de vous et restera fixe si vous n’y touchez pas.

Aussi il y aura 1 à 2 checkpoints par niveau qui rendront vos points de vie par la même occasion. Attention si vous repassez par le checkpoint ça resauvegardera votre position, ça peut être utile cependant ça peut vous faire perdre de précieuse secondes dans le niveau.

Parlons des gros méchants, dans tous les mondes vous aurez le mini-boss suivi qui sera directement suivi par le boss dans le niveau suivant. Le mini-boss appelé Jake est juste un type avec les mêmes capacités que Renata et il voudra faire la course au trésor, rien de méchant, juste qu’il sera votre rival. Les boss de fin de niveau ont tous un pattern unique avec plusieurs phases, vous devrez les toucher 4 à 5 fois maximum et chacun sera suffisamment difficile pour rendre l’affrontement intéressant.

Musiques & Graphismes

Les musiques sont assez entraînantes, de plus elle se concordes avec ses graphismes qui rappelleront l’époque de la PS1 avec ses gros pixels 3D telle que Croc avec une retouche moderne. Les animations font bien ressortir la personnalité de Renata ou même des monstres qu’elle rencontre.

Durée de vie

Frogun à 7 mondes avec 5 à 6 niveaux dans chacun d’entre eux, mais il y aussi des mondes bonus après avoir fini le jeu de base. Le jeu se terminera en 5h en n’essayant pas de collecter tous les collectibles du jeu. Pour faire le 100%, ça pourrait durer plus ou moins de 13h selon vos performances de jeu.

Chaque niveau à plusieurs collectibles et objets à récupérer. Les pièces qui sont plus ou moins nombreuses selon les niveaux, les notes qui communiqueront des informations sur la famille de Renata ou d’un pirate qu’on ne connaît pas. Vous trouverez aussi un crâne violet qui demandera un peu de skill pour le récupérer et d’ouvrir l’œil pour trouver son emplacement dans le niveau.

Vous devrez finir rapidement le niveau et ne pas mourir pour compléter entièrement les objectifs bonus qui sont présent à chaque nouveau niveau. Vous pourrez faire chaque objectif individuellement et ne pas devoir tout réussir d’un coup (c’est quasiment impossible).

Les pièces seront utilisées comme monnaie du jeu pour acheter divers goodies dans la boutique, tels que des chapeaux pour Renata ou des images du jeu dont certaines ont été faites par des fans.

Pour les fans de 100% vous aurez des médailles (consultable dans la boutique) qui prouveront les exploits de votre aventure.

Conclusion 8.4 /10 Frogun est un plate-former/aventure avec un système de jeu facile à prendre en main. La prise en main en main est facile et il est fluide à utiliser, le grappin sera l’atout principal pour la rejouabilité du jeu vu qu’elle donne une liberté importante. L’histoire est anecdotique, mais ça restera sympa à suivre pour les intéressés. Les musiques sont agréables à écouter pendant qu’on joue, même si la répétition de certaines d’entre elle peuvent être agaçantes. Les graphismes viennent d’une autre époque avec une touche de renouveau, ce qui donne un certain charme qui plaira à tous les fans de rétro. La durée de vie est parfaite pour quelqu’un qui veut avoir une courte expérience ou une expérience beaucoup plus complète avec des défis difficile, mais pas impossible. Les rares gros défauts sont la caméra qui est un coup à prendre et qui peut gêner dans certaines situations, ainsi que les « techniques avancées » qui ne semblent pas toujours parfaitement marcher. Finalement Frogun est une réussite, il pourra plaire aux débutants comme aux habitués du plate-former. Malgré tout il faudra un petit temps d’adaptation sur certaines des mécaniques de jeu qui ne gâcheront pas le fun du jeu. LES PLUS Le Frogun/grappin est une merveille à utiliser

