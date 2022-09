Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Aragami: Shadow Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– A Robot Named Fight – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Crown Trick – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Crystar – $37.49 (prix de base: $49.99)

– DARQ Complete Edition – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Death Squared – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Destiny Connect – $14.99 (prix de base: $39.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Disaster Report 4: Summer Memories – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Disgaea 6: Defiance of Destiny – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Embr – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Epic Chef – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $4.99 (prix de base: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Game Tengoku CruisinMix Special – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Giraffe and Annika – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– God Wars: The Complete Legend – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Happy Birthdays – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base: $24.99)

– Kemono Friends – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base: $14.99)

– La-Mulana 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Labyrinth Legend – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Langrisser I & II – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mad Rat Dead – $24.99 (prix de base: $39.99)

– Marchen Forest – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Mighty Goose – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base: $15.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Neon Abyss – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked Special Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Paratopic – $1.99 (prix de base: $5.49)

– Penny-Punching Princess – $4.99 (prix de base: $39.99)

– Poison Control – $14.99 (prix de base: $39.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Prinny 2: Operation of Panties, Dood! – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 1 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Quarantine Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

– R-Type Final 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Rabi-Ribi – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Rain World – $9.99 (prix de base: $19.99)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Heroes – $7.99 (prix de base: $19.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisted – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Shadow Corridor – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Sine Mora EX – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Slime-san – $4.07 (prix de base: $11.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

– Swords & Soldiers 2 Shawarmageddon – $4.49 (prix de base: $14.99)

– TASOMACHI: Behind the Twilight – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Tens! – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Teslagrad – $5.24 (prix de base: $14.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $17.49 (prix de base: $49.99)

– The Big Con – $9.74 (prix de base: $14.99)

– The Caligula Effect 2 – $34.99 (prix de base: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $17.49 (prix de base: $49.99)

– The Cruel King and the Great Hero – $19.99 (prix de base: $29.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Flame in the Flood – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

– The Good Life – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $24.99 (prix de base: $59.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $5.99 (prix de base: $39.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Lost Child – $4.99 (prix de base: $49.99)

– The Princess Guide – $4.99 (prix de base: $39.99)

– The Silver Case 2425 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Underhero – $5.09 (prix de base: $16.99)

– Undertale – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre (Valiant Hearts: The Great War) – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base: $19.99)

– void tRrLM(); //Void Terrarium – $9.99 (prix de base: $24.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

– World’s End Club – $24.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Rumble – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Ys IX: Monstrum Nox – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $19.99 (prix de base: $59.99)