Splatoon 3 se hisse directement en tête du classement britannique des jeux en boîte cette semaine, malgré une fin de semaine assez spéciale outre-manche.

C’est le premier jeu de la série à le faire, le jeu original de 2015 (sorti sur Wii U) et sa suite de 2017 (sur Nintendo Switch) n’avaient réussi qu*à obtenir la deuxième place. Les ventes de lancement du troisième jeu sont légèrement inférieures (moins 9%) par rapport au deuxième titre, bien que cela ne tienne compte que des ventes physiques. Splatoon est un rare jeu Nintendo qui se concentre sur le jeu en ligne, il se peut donc qu’il ait enregistré des performances plus importantes via le Nintendo eShop.

« Splatoon Wii U et Splatoon 2 sur Switch ont tous deux débuté à la deuxième place du GfK Entertainment All Formats Chart lors de leurs semaines de lancement, Splatoon étant freiné par The Witcher 3 : Wild Hunt et Splatoon 2 par Crash Bandicoot N.Sane Trilogy », explique Dorian Bloch, le patron de GfK, à GamesIndustry.biz.

« Splatoon Wii U n’avait pas de bundle matériel officiel au lancement – il est en fait arrivé quatre semaines après. Splatoon Wii U est arrivé deux ans et demi après le lancement de la Wii U, sur une base d’installation assez faible d’environ 400 000 consoles.

« Pendant ce temps, Splatoon 2 sur Switch disposait d’un bundle matériel officiel dès la première semaine. Au lancement, le bundle officiel représentait 57% du matériel Switch dans cette semaine et environ 17% des ventes réelles de logiciels Splatoon 2.

« Splatoon 2 est arrivé très tôt dans le cycle de vie du matériel Switch, 21 semaines seulement après le lancement de la console au Royaume-Uni, qui comptait à l’époque environ 230 000 installations. »

Bien qu’il y ait eu une console officielle Splatoon 3, elle n’était pas fournie avec le jeu. Bloch ajoute que Splatoon 3 est la 21e meilleure semaine sur Switch en termes de jeux vendus (par opposition aux recettes), juste derrière Splatoon 2.

Plus bas dans le classement, Temtem de Humble Games a atteint la 21e place.

Voici le GfK UK Boxed Top Ten pour la semaine se terminant le 10 septembre :

Last Week This Week Title NEW 1 Splatoon 3 2 2 Horizon: Forbidden West 5 3 Mario Kart 8 Deluxe 1 4 The Last of US: Part 1 7 5 Nintendo Switch Sports 1 6 NBA 2K23 9 7 Animal Crossing: New Horizons 10 8 Minecraft (Switch) 6 9 Saints Row 5 10 Pokémon Legends: Arceus

