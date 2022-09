Earth Defense Force est une licence dont les jeux se déroulent dans le futur et mettent le joueur aux prises avec une invasion d’extra-terrestres insectoïdes. (Ce qui n’est pas sans rappeler l’excellent Starship Troopers de Paul Verhoeven. C’est à l’occasion du TGS que D3 Publisher et le développeur Sandlot ont annoncé que Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair sortira le 22 décembre 2022 sur Nintendo Switch, mais uniquement au Japon.

Rappelons cependant qu’il s’agit d’un jeu sorti en 2015 sur PS4, avant d’arriver en Europe en 2016… Soyons honnête, visuellement on ne doit pas s’attendre à un épisode très folichon… Mais… MAIS, dans cet opus, vous pouvez diriger un Mecha gigantesque, dans des décors destructibles…

Pas d’annonces pour une éventuelle version Française (peu de chance) ou Anglaise (plus probable), en attendant, on vous laisse profiter des images juste là: