Les TGS est l’occasion pour les éditeurs de nous dévoiler des images supplémentaires pour certains jeux encore attendus cette année. Pour le coup, c’est Bandai Namco qui nous propose une nouvelle vidéo pour Ultra Kaiju Monster Rancher. Au programme: La vie d’un éleveur de Kaiju, avec entrainement, élevage, combinaison et même… mode deux joueurs ! Le jeu est annoncé pour le 20 Octobre 2022.

Prêt(e)s à élever des Kaijus ?

Élevez votre propre Ultra Kaiju dans Ultra Kaiju Monster Rancher ! Nourrissez-les, entrainez-les et faites bien plus encore avec votre Kaiju ! Il s’agit d’un crossover entre la série Ultraman et la franchise Monster Farm (connu également sous le nom de Monster Rancher).