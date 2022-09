Débloquez 3 nouveaux personnages pour le mode Versus en un seul pack.

SEGA a le plaisir d’annoncer que le « pack de personnages Tanjirô, Zen’itsu et Inosuke (Quartier des plaisirs) » est désormais disponible à l’achat pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ! Ce pack ajoute trois nouveaux personnages jouables au mode Versus, en local comme en ligne : Kamado Tanjirô, Agatsuma Zen’itsu et Hashibira Inosuke, ainsi que diverses photos de profil et répliques liées à ces trois personnages.

Vous pouvez vous procurer le « pack de personnages Tanjirô, Zen’itsu et Inosuke (Quartier des plaisirs) » séparément, ou économiser en achetant le Passe personnages Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ! Grâce à ce Passe, vous pouvez débloquer et économiser sur les 5 packs de personnages devant sortir d’ici la fin décembre 2022. Vous débloquerez ainsi immédiatement les DLC « pack de personnage Uzui Tengen » et « pack Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée) » sortis précédemment.

Pour rappel, les contenus payants prévus pour le jeu (en tant que packs de personnages individuels et dans le cadre du lot Passe personnages) comprennent :

Uzui Tengen Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée) Pack de personnages Quartier des plaisirs Kamado Tanjirô Agatsuma Zen’itsu Hashibira Inosuke Daki Gyûtarô



Ce qui vous attend dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Des batailles d’arène jubilatoires – Maîtrisez les techniques les plus spectaculaires d’un large choix de personnages issus de la série et de son spin-off officiel, y compris Tanjirô et Nezuko, pour terrasser vos adversaires dans des duels en ligne* et en local.

Une histoire bouleversante – Guidez la lame de Kamado Tanjirô pour l'aider à devenir un pourfendeur de démons et à rendre son humanité à sa sœur Nezuko.

Des combats de boss trépidants – La tension est à son comble lors des combats qui mettront Tanjirô à l'épreuve contre de puissants démons.

Les voix originales de l'anime – Les équipes de doublage japonais et anglais au complet ont répondu présent pour vous replonger dans l'ambiance de la série.

*Selon la console de votre choix, un abonnement payant à Nintendo Switch Online, PlayStation®Plus ou Xbox Live Gold est nécessaire pour jouer en mode Versus en ligne.

*Le dernier correctif est nécessaire pour accéder au jeu en ligne.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam en Amérique du Nord et en Europe.