Annoncé depuis 2020, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai commençait presque à faire figure de Serpent de mer… Mais pourtant, Square Enix a confirmé au TGS que le jeu sortirait bel et bien sur Nintendo Switch (en simultané sur les autres supports).

Les premières images de cet A-RPG qui retracera l’histoire de Dai (également connu sous le nom de Fly pour les plus anciens) reprendra l’histoire de la dernière série animée en date (elle-même tirée du manga du même nom). Un live a eu lieu durant le TGS, celui-ci met en avant plus d’éléments de gameplay (voir plus bas). À la vue des derniers efforts fournis par Square Enix sur la traduction de leur dernières sorties, on est même en droit d’espérer un jeu qui sera au moins sous-titré en Français!