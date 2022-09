Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 16.1GB

Fire Emblem Engage – 15.0GB

It Takes Two – 9.5GB

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – 9.2GB

Theatrhythm Final Bar Line – 6.8GB

Sifu – 6.8GB

Q.U.B.E. 10th Anniversary – 6.4GB

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 6.0GB

Railgrade – 3.3GB

Brewmaster: Beer Brewing Simulator – 2.9GB

Tunic – 2.8GB

Aeterna Noctis – 2.5GB

Drift King – 2.0GB

Endless Memories – 1.5GB

Factorio – 1.4GB

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef – 1.4GB

Martian Panic – 1.3GB

Tip Top: Don’t fall! – 1.1GB

SpiderHeck – 1.0GB

CoComelon: Play with JJ – 1.0GB

Moncage – 954MB

Shirone: the Dragon Girl – 948MB

The Spirit and the Mouse – 862MB

Draw and Color: Kawaii – 825MB

Alter World – 657MB

Funtasia – 517MB

Camped Out! – 475MB

Splatter – Zombiecalypse Now – 451MB

Treasures of The Roman Empire – 397MB

Learn & Play: Dino Coloring – 358MB

Extinction Eclipse – 348MB

Otoko Cross: Pretty Boys Mahjong Solitaire – 340MB

Classic Games Collection Vol.2 – 323MB

Advent Calendar – 284MB

SLICE – 211MB

Escape Goat – 177MB

Cthulhu pub – 89MB

Clock Maker: My Clock – ver. digital (with timer) – 88MB

Car Mechanic Pinball – 70MB

Roar of Revenge – 67MB

Forest Pop – 65MB

Guardian Tales – 57MB