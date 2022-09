Après des mois, des années voire des décennies d’attente, Return to Monkey Island a enfin jeté l’ancre en cette journée très spéciale. Les pirates au court-bouillon peuvent embarquer sur Steam et le Nintendo eShop pour prendre en main ce nouveau trésor du jeu d’aventure en point’n click. Et pas besoin de roue des proportions Mix ‘n’ Mojo cette fois !

Attention où vous mettez les pieds. Les boucaniers de la dernière pluie qui vont enfin découvrir les intrigues intriquées, les énigmes énigmatiques et les singeries invraisemblables de Monkey Island risquent fort de se prendre au jeu, 30 ans après les premières facéties de Guybrush Threepwood tirées des cerveaux maboules de Ron Gilbert et Dave Grossman. Return to Monkey Island est la suite directe du Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge de 1991 : le jeu boucle la boucle et met le cap sur de nouvelles pitreries pirates pittoresques dans une excursion délicieuse qui va bien au-delà de l’univers connu. C’est pas Guybrush qui prend la mer. C’est la mer qui prend Guybrush.