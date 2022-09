Nouvelle démo disponible dès aujourd’hui dans l’événement des Bastonnades Steam, accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce de gameplay qui révèle toute une flopée de capacités dans cette aventure Hack ‘n’ Slash

Watford, Royaume-Uni – 20 septembre 2022 : L’éditeur Wired Productions et les développeurs d’Angry Demon Studio annoncent aujourd’hui que le croquant skate-and-slash « Gori : Carnage à croquer » arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et la gamme Xbox en plus de la sortie PC en 2023. Les joueurs peuvent mettre la patte sur la nouvelle démo jouable, disponible dès maintenant avec l’événement des Bastonnades Steam.

Développé avec Unreal Engine 5 et lauréat de l’Epic MegaGrant, Gori : Carnage à croquer est une aventure Hack ‘n’ Slash à la troisième personne se déroulant dans un monde fluo futuriste de jouets mutants déjantés. Incarnez Gori, adorable héros félin, et chevauchez un skate volant qui sème la mort pour sauver la fine équipe d’une chat-astrophe assurée. Découvrez les capacités ébouriffantes qui attendent les joueurs dans Gori : Carnage à croquer dans la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Le serveur Discord officiel de Gori : Carnage à croquer ouvre lui aussi aujourd’hui et contiendra du contenu disponible nulle part ailleurs. Venez parler directement aux développeurs d’Angry Demon Studio, les esprits chaotiques à l’origine du monde étrange et rempli de jouets de Gori : Carnage à croquer, et prenez la première place dans la file d’attente lorsque la bêta fermée sera annoncée !

« Nous sommes ravis d’annoncer que Gori, notre adorable héros, bondira sur consoles en 2023, et nous espérons que chat fera plaisir à tout le monde ! », a déclaré John Kalderon, PDG d’Angry Demon Studio. « Nous espérons que les joueurs apprécieront la toute nouvelle bande-annonce et en découvriront davantage sur les combats haletants en skate volant dans le monde adorable mais mortel de Gori : Carnage à croquer ! »

« Nous sommes chat-crément contents que Gori : Carnage à croquer sorte aussi bien sur consoles que PC en 2023 », a affirmé Neil Broadhead, Responsable Marketing chez Wired Productions. « La démo Steam de notre jeu bourré d’action et au langage pas châtié pour deux sous, pétri de destruction intense et de combats brutaux, est disponible dès maintenant. Nous avons hâte de voir votre réaction à tous ! »

Gori: Carnage à croquer sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One en 2023.