Un nouveau Deck de Structure est également disponible

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) invite les joueurs de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL à un tout nouveau Festival qui les incite une nouvelle fois à plonger dans leur collection de cartes Synchro et Xyz. Durant le Festival Synchro x Xyz, les Duellistes peuvent uniquement utiliser des Monstres Synchro et des Monstres Xyz pour construire leurs Extra Decks.

Les duellistes devront apprendre à équilibrer habilement ces deus types de cartes afin de vaincre leurs adversaires dans d’intenses Duels en ligne. Les Médailles gagnées durant le Festival Synchro x Xyz débloqueront des récompenses spéciales. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les joueurs recevront des Médailles en complétant un Duel !

Un nouveau Deck de Structure est également disponible dès aujourd’hui dans la boutique du jeu, et contient de puissants sorciers comme le Grand Prêtre de la Prophétie.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs.

Avec plus de 40 millions de téléchargements à ce jour, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est l’expérience Yu-Gi-Oh! JCJ numérique ultime. Le titre est disponible gratuitement sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.