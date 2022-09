Devenez un véritable Gardien Dragon dès le 1er décembre !

Paris, le 21 septembre 2022 – Il est temps de déployer vos ailes ! Embarquez pour un univers plein de magie pour vous occuper de vos nouveaux compagnons à écailles avec le jeu My Universe – My Baby Dragon, disponible dès le 1er décembre 2022 sur Nintendo Switch et en version numérique sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

En tant que nouveau soigneur de dragons, il est temps pour vous de démarrer une nouvelle vie et d’ouvrir votre nurserie. Qu’il soit d’air, d’eau, de feu ou de terre, chaque bébé dragon a besoin d’un foyer plein d’amour pour bien grandir et s’épanouir. Il vous faudra être bien à l’écoute des préférences de chaque compagnon ailé qui aura besoin de toute votre attention ! Regardez-le éclore, aidez-le à grandir en développant sa magie et couvrez-le de caresses et friandises jusqu’à ce qu’il s’envole pour l’École des Dragons. Mais attention, pour qu’il grandisse bien, il vous faudra approfondir vos connaissances magiques afin de gagner sa confiance, et peut-être en faire un véritable ami !

Caractéristiques du jeu :

Faites éclore et élevez d’adorables bébés dragons – Recueillez un œuf de bébé dragon et aidez-le à éclore en lui créant le nid le plus douillet possible grâce à de nombreux objets tout doux et décoratifs. Chaque dragon étant lié à un élément de la nature, il vous faudra répondre à ses besoins spécifiques pour lui permettre de bien grandir. A vous de découvrir l’élément auquel il appartient pour le faire éclore et l’aider à se développer !

Apprenez à voler à votre dragon et développez sa magie – Dans votre aventure de soigneur, il faudra que vous appreniez à votre dragon en devenir tous les tours dont il aura besoin pour s’épanouir. Apprenez-lui à se servir de ses ailes comme de sa magie au travers de divers mini-jeux pour qu’il devienne un dragon autonome et soit prêt à entrer à la grande École des Dragons !

– Dans votre aventure de soigneur, il faudra que vous appreniez à votre dragon en devenir tous les tours dont il aura besoin pour s’épanouir. Apprenez-lui à se servir de ses ailes comme de sa magie au travers de divers mini-jeux pour qu’il devienne un dragon autonome et soit prêt à entrer à la grande École des Dragons ! Obtenez votre diplôme et devenez un véritable Gardien Dragon – Plus vous découvrirez de nouveaux dragons, plus vos réussites en tant que soigneur seront grandes. Élevez les dragons de tous les éléments et collectionnez tous les badges de soigneur pour obtenir votre diplôme officiel de Gardien !

My Baby Dragon rejoint les jeux My Baby, Maîtresse d’école, Fashion Boutique, Cooking Star Restaurant, Pet Clinic Cats & Dogs, My Baby Chiens et Chats, Interior Designer, Doctors & Nurses et Green Adventure : Farmer’s Friend déjà présents dans la gamme My Universe. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.