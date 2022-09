Voici le top des ventes de la semaine (du 12 au 19 septembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Belle deuxieme semaine avec un demi-million, encore, de Splatoon 3 qui reste devant l’une des sorties majeurs de l’année, 10 ans après, enfin un opus offline pour Dragon Quest X qui, malgré la version Chibi, s’offre une très beau lancement, surtout sur Nintendo Switch. Avec tout ça, Trinity Trigger, le nouveau RPG signé FuRyu, passe inaperçu.

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 506.610 / 2.441.290 (-74%)

02./00. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 143.836 / NEW

03./00. [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 48.100 / NEW

04./00. [PS5] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 28.371 / NEW

05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.661 / 4.837.415 (-23%)

06./04. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 7.463 / 732.175 (-18%)

07./00. [NSW] Trinity Trigger <RPG> (FuRyu) {2022.09.15} (¥7.800) – 6.698 / NEW

08./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.629 / 2.792.678 (-29%)

09./07. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 5.027 / 888.934 (-29%)

10./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.720 / 4.976.532 (-20%)

Toujours sur un nuage nommé Splatoon 3, la Nintendo Switch reste sur des chiffres importants, la fin d’année va être épique. Loin, en dessous du marasme, la Xbox Series se permet de passer devant la PlayStation 5.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 127.558 | 182.876 | 40.068 | 3.287.020 | 3.818.354 | 26.206.521 | | XBS # | 14.077 | 459 | 4.376 | 209.590 | 60.942 | 338.248 | | PS5 # | 11.180 | 2.864 | 16.084 | 702.346 | 790.565 | 1.925.681 | | 3DS # | 29 | 74 | 643 | 9.413 | 22.727 | 24.596.861 | | PS4 # | 12 | 11 | 747 | 651 | 94.765 | 9.395.595 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 152.856 | 186.284 | 61.918 | 4.209.020 | 4.787.353 | 63.651.615 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 8.739 | 2.227 | 13.289 | 629.304 | 668.935 | 1.658.430 | | PS5DE | 2.441 | 637 | 2.795 | 3.078 | 121.630 | 267.251 | | XBS X | 866 | 175 | 2.792 | 86.500 | 36.467 | 159.791 | | XBS S | 13.211 | 284 | 1.584 | 123.090 | 24.475 | 178.457 | |NSWOLED| 96.889 | 148.377 | | 1.850.722 | | 2.622.850 | | NSW L | 4.986 | 6.640 | 8.778 | 480.444 | 989.662 | 4.891.228 | | NSW | 25.683 | 27.859 | 31.290 | 955.854 | 2.828.692 | 18.692.443 | | PS4 | 12 | 11 | 747 | 651 | 94.541 | 7.819.872 | |n-2DSLL| 29 | 74 | 643 | 9.413 | 22.727 | 1.201.916 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

source