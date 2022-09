En 2017, le fruit d’une collaboration surprenante voit le jour sur Nintendo Switch. Le français Ubisoft est un studio de développement en jeux vidéo majeur et ne boude aucun constructeur. Proposant régulièrement des sorties sur chaque console, celui-ci a atteint un statut suffisamment spécial pour que Nintendo lui accorde l’utilisation de la licence Mario pour un cross-over improbable : Mario + Lapin Crétin Kingdom Battle. Alors que l’on pourrait s’attendre à un cross-over type jeu accessible et familial, cette nouvelle IP nous propose un tactical RPG surprenant. Un genre niche mais le jeu qui a été un succès tel que Nintendo et Ubisoft remettent le couvert en 2022 avec un nouvel opus intitulé : Mario + Lapin Crétin – Sparks of Hope. Nous avons eu la chance d’essayer le jeu brièvement pour vous livrer une première impression sur cette nouvelle itération.

Une nouvelle menace plane sur l’univers Mario

Le début nous laisse savourer le quotidien paisible et drôle de Mario et des Lapins Crétins autour du château de Peach. Alors que nous venons en aide à l’un de ces lapins, une silhouette sombre passe sur le château et pour une fois Bowser n’est pas derrière la menace. Une raie manta géante venant de l’espace arrive et bouleverse le quotidien de Mario et ses amis. La créature frappe Lapin Peach qui se fait engloutir par celle-ci. Notre bande réagit pour aller sauver celle-ci. Notre session de jeu nous a permis de traverser quelques planètes du jeu, de rencontrer les Sparks puis d’avoir un avant-goût sympathique de la longue aventure spatiale qui nous attendra certainement en octobre.

Le jeu semble divisé en plusieurs chapitres mais nous ne saurions vous dire combien. Tout comme l’histoire qui a l’air d’avoir un fond sérieux, surprenant pour un jeu Mario, mais directement atténué par l’humour absurde des Lapin Crétin. Ce que nous avons traversé nous permet de deviner que cette nouvelle aventure semble grandiose et moins linéaire que le premier jeu. Il semblait y avoir des rebondissements délirants et cela dès le début et des nouveaux personnages tout aussi loufoques semblaient aussi de la partie. Le casting improbable et le mélange fonctionne de nouveau et nous donne plus que jamais envie de repartir à l’aventure avec Mario, ses amis et les différents Lapins Crétins.

Nous l’évoquions mais la première différence apparente avec le premier opus, c’est la progression relativement plus ouverte. Là où nous avions plusieurs petites zones à explorer avec surtout une succession de combats à jouer, l’équilibre exploration et combat semble plus maîtrisé dans le second opus. L’exploration est également mieux narrée, avec plus de quête annexe, plus d’interaction, des énigmes et de meilleures récompenses. Sparks of Hope propose des annexes qui donnent envie de se détourner de l’objectif principal. Autant pour les récompenses que pour la simple volonté de vagabonder et faire le tour des différentes planètes. Nous parlons de planète et d’ouverture mais ne vous attendez pas à un Xenoblade X ou un Zelda Breath of the Wild.

Gardez vos attentes sur une zone du genre bac à sable comme Mario Odyssey. Toutefois, nos impressions sont basées sur les niveaux que l’on a traversés et plutôt rushés donc difficile d’être plus précis sur la véritable étendue des zones traversées. Sans oublier celles qui nous sont encore totalement inconnues. Cela signifie donc que nous ne sommes certainement pas à l’abri de quelques surprises d’Ubisoft de ce côté. Quand l’histoire ne nous l’impose pas, nous avons la possibilité de lancer un combat en rentrant en contact avec les ennemis se promenant sur les zones.

Comme dans un RPG traditionnel, nous sommes transférés sur une zone de combat. La différence ici étant la possibilité de choisir les membres de notre groupe de combat avant de démarrer l’affrontement et d’avoir du tour par tour mêlé à du tactical comme le premier opus. La formule a tout de même évolué avec des limites et un level design moins carré, moins quadrillé et moins rigide que le précédent jeu. Cela nous permet ainsi de constater directement une évolution vers plus de dynamisme. Cela sans aller au détriment du côté tactique de la formule. Au contraire, Spark of Hope change subtilement des éléments qui participent à donner à la fois plus d’action et plus de stratégie aux mécanismes de Mario + Lapins Crétins. Rentrons justement un peu plus dans le détail de ce qui nous a été présenté.

Nous avons pu jouer beaucoup de combats avec une équipe composée de deux personnages puis quelques-uns avec trois voire quatre personnages. Rien ne dit que plus tard, le jeu ne nous autorise pas plus de combattant en combat mais impossible de vous l’affirmer à ce jour. Le début à deux personnages permet de bien prendre en main chaque héros et d’apprendre leur spécialité pour former l’équipe qui vous convient le plus. Les combats sont divisés en phases joueurs et phases ennemis. Votre tour se termine une fois que vous avez attaqué avec chacun de vos personnages. Toutefois, avant d’attaquer de nombreuses possibilités s’offrent à vous puis nous ne sommes pas dans un bête tactical où il n’y a finalement que peu d’interactions directes entre les personnages. Nos personnages possèdent un certain nombre de points d’action et de points de sparks à utiliser durant leur tour d’action.

Les points d’action vous permettent par exemple de charger physiquement vos ennemis et leur infliger des dégâts au passage. Il s’agit juste de déplacer votre personnage proche d’un ennemi puis d’enclencher la charge qui peut potentiellement toucher plusieurs ennemis en même temps. Ces actions ne comptent pas comme une véritable attaque. C’est à dire que votre tour continue et vous pouvez continuer à vous déplacer, vous mettre à l’abri, potentiellement activer un Spark pour enfin conclure avec une véritable attaque. Nous avons toujours la mécanique de saut d’équipe qui permet à un allié de prendre appui sur un autre pour s’élancer au-delà de sa zone de déplacement et continuer son tour plus loin. Petite différence cette fois-ci, le saut d’équipe n’est pas un simple lancé d’allié sur une autre zone que vous avez sélectionné. Ici, une fois dans les airs vous contrôlez directement votre personnage librement dans les airs pendant quelques secondes.

Vous vous dites peut-être que cela est cool mais que la fonctionnalité ne sert pas plus que le précédent jeu, si ce n’est à perdre du temps en contrôlant le personnage. En fait, en avançant dans le jeu, certains personnages débloquent des mécaniques de gameplay nouvelles et nous découvrons ainsi la possibilité d’user de ses quelques secondes pour entreprendre des actions. Par exemple, le fait de ne pas être limité à des attaques terrestres avec Mario mais de pouvoir même activer son attaque depuis les airs. Ce n’est qu’un exemple parmi certainement d’autres surprises que nous réservent le jeu. Les Sparks s’apparentent à des magies de soutiens variées à activer en début de tour ou après selon les sparks, leurs effets et le positionnement de vos personnages. Certains effets étant sur une zone, il est préférable d’en faire profiter un max.

Il y a également des techniques propres à chaque personnage que vous pouvez activer et profiter de la même manière que les Sparks. Si ce n’est que ces techniques ne dépendent pas de points mais vous demanderont de recharger celles-ci un certain nombre de tours avant de pouvoir être relancées. Présentons tout ça sur un autre exemple : nous utilisons un Spark attribuant un élément feu aux actions de Mario en début de tour, l’ennemi en face est sensible à cet élément. Activons également la technique de Mario qui permet d’attaquer automatiquement un ennemi à portée lors du tour ennemi. Il suffit de le charger ou de l’attaquer pour que celui-ci prenne les dégâts de l’attaque puis de brûler et courir aléatoirement sur la map avec le feu aux fesses.

Brûlure qu’il peut transmettre à d’autres ennemis ou à vous-même, délogeant potentiellement tout le monde de sa cachette. Puis une fois votre tour terminé, un ennemi potentiellement bougera à portée de Mario qui l’attaque voir l’éliminera grâce à la technique personnelle que vous aviez activée au préalable.

Il est très difficile de coucher à l’écrit toutes les possibilités que nous avons pu expérimentées dans les combats de Spark of Hope. Difficile également de vous décrire le côté action et dynamique de tout ça uniquement avec des mots. Toutefois, le mélange fonctionne très bien et les améliorations donnent une toute autre dimension tactique et dynamique à la formule. Chaque personnage à ses spécialités, ses armes et ses techniques. Certaines sont même à débloquer et à améliorer sur l’arbre à compétence en dépensant des prismes de compétence que nous obtenons en montant de niveau.

Il reste certainement encore beaucoup à dire sur le système mais notre session s’est arrêtée alors que nous commencions à prendre la main en combattant à quatre personnages et des options avancées de jeu, notamment la possibilité d’avoir deux Sparks sur nos personnages. Il nous semblait ainsi que le système s’enrichissait bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Cela rime aussi avec de belles surprises à mentionner plus tard.

Parlons technique : le jeu semblait bien plus propre et bien plus riche en détails que le premier opus. Les cinématiques étaient toujours sublimes et dignes d’un film d’animation Mario + Lapin Crétin. Sans parler des animations in-game qui semblaient toujours très belles et fluides.

L’inconnu est de savoir si les performances se maintiennent sur tout le jeu et aussi de savoir ce qu’il en est du rendu en mode portable. Enfin, sur la partie sonore nous avons une association de compositeurs de talent qui ont su nous convaincre avec des thèmes entraînant parfois même un côté Space Opera. Nous ne pouvons que constater le talent de Grant Kirkhope, Gareth Coker mais aussi Yoko Shimomura qui savent nous envoûter musicalement alors que nous n’avons joué que quelques heures. Petite mention également pour le doublage français qui semble de bonne qualité.

Impressions

Nous pouvions craindre une suite facile mais notre premier contact avec Mario + Lapin Crétin Spark of Hope nous a plutôt rassurés et convaincus sur les probables qualités de ce second opus. Spark of Hope semble améliorer et pousser la formule encore plus loin afin de délivrer une expérience bien plus complète, tactique et dynamique. Permettant aussi à la recette d’avoir toujours plus sa sauce et son originalité vis-à-vis de sa comparaison avec XCOM. Ubisoft semble nous démontrer qu’ils n’ont pas chômé depuis cinq ans et nous sommes vraiment impatients de revenir plus longuement sur le jeu pour vous en dire plus. Ainsi, il ne nous reste plus qu’à crier “Bwaaaaaaa” en espérant qu’un Lapin Crétin de l’espace apparaisse pour nous emmener vivre cette nouvelle aventure avec lui.