Une démo gratuite du RPG stratégique inédit est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC

Paris, le 22 septembre 2022 – SQUARE ENIX® dévoile The DioField Chronicle™ sur les consoles PlayStation®5 (PS5™) et PlayStation®4 (PS4™), sur Xbox Series X|S, sur Xbox One, sur Nintendo Switch™, et sur PC via Steam®. The DioField Chronicle propose un système de combat stratégique sophistiqué en temps réel, le « Real-Time Tactical Battle » (RTTB), selon lequel les joueurs et les ennemis se déplacent en temps réel, et le cours du combat peut changer en un instant. Le jeu se déroule dans un monde original doté d’un scénario brutal et immersif réunissant des éléments fantastiques, médiévaux, et modernes.

Les joueuses et joueurs peuvent également essayer la démo numérique gratuite sur toutes les plateformes disponibles. Les données de sauvegarde de cette démo, y compris la progression dans le jeu et le niveau des personnages, seront transférées vers la version complète du jeu, permettant ainsi aux joueuses et aux joueurs de continuer leur aventure une fois le jeu acheté. The DioField Chronicle a été créé par une équipe de développement talentueuse et expérimentée, avec des personnages originaux conçus par Taiki (Lord of Vermilion III, IV), des illustrations signées Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY® XII, FINAL FANTASY® XIII), et une musique magnifiquement orchestrée par les compositeurs Ramin Djawadi et Brandon Campbell, connus dans le monde entier pour leur travail sur Game of Thrones. Une nouvelle vidéo dans laquelle les compositeurs évoquent leur travail sur The DioField Chronicle est disponible ci-dessous.

The DioField Chronicle est disponible dès maintenant sur les consoles PS5™ et PS4™, sur Xbox Series X|S et Xbox One, sur Nintendo Switch™, et sur PC via Steam®.