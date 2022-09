Les précommandes numériques sont annoncées pour les éditions Standard et Deluxe

Paris, le 23 septembre 2022 – SQUARE ENIX® annonce aujourd’hui que les précommandes sont disponibles pour DRAGON QUEST TREASURES en versions numérique et physique dans les magasins participants. Une édition Digitale Deluxe a également été annoncée, avec une nouvelle bande-annonce dévoilant un peu plus le monde enchanté de DRAGON QUEST TREASURES et ses mécaniques de gameplay. La sortie est prévue sur Nintendo Switch™ le 9 décembre.

Les joueurs qui précommandent l’édition Standard dans les magasins participants recevront également un set d’Ailes de Chimère, de Billes de Dresseur et de Billes Soins complets. L’édition Digitale Deluxe comprend le jeu complet ainsi que les bonus de précommande de l’édition Standard, trois monstres alliés, un lot de Billes de super dompteur et de Boulet Omnisoin.

Le monde de Draconia est rempli de mystères et de trésors. Les joueurs et les joueuses suivent les aventures des jeunes Erik et Mia, deux frères et sœurs apparus pour la première fois dans DRAGON QUEST XI: Les Combattants de la Destinée™. À la recherche de nouveaux trésors, ils s’entourent des monstres bien intentionnés qui les aideront dans leurs quêtes et dans leur incroyable aventure à la poursuite des Sept Pierres de Dragons.

DRAGON QUEST TREASURES sera disponible sur Nintendo Switch™ le 9 décembre.