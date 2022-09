Londres, Royaume-Uni – 23 septembre 2022 – La première de la nouvelle série animée spéciale « Pokémon : Les chroniques d’Arceus », conçue par The Pokémon Company International, sort aujourd’hui, exclusivement sur Netflix. Inspirée du célèbre jeu vidéo « Légendes Pokémon : Arceus », la série « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » suit les aventures palpitantes de Sacha, Pikachu et leurs amis à travers la région de Sinnoh.

La version anglaise de « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » a été diffusée en avant-première lors d’une projection aux Championnats du Monde Pokémon 2022, à Londres. Les fans peuvent désormais visionner exclusivement sur Netflix les versions locales en ligne disponibles dans la plupart des régions du monde en dehors du Japon et de la Corée. Le trailer de la série animée spéciale peut être visionné sur la chaîne YouTube de Pokémon :

Synopsis de « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » :

Une simple visite dans la région de Sinnoh devient une aventure saisissante lorsque Sacha, Pikachu et leurs amis joignent leurs forces avec leurs Pokémons pour faire face à une menace imminente ! Lorsque Sacha, Goh et Aurore reçoivent un mystérieux message du Pokémon fabuleux Arceus, ils retrouvent leur ancien ami, Pierre, et se dirigent vers le Mont Couronné pour enquêter. Ils y rencontrent le féroce Heatran et la Team Galaxie bien déterminés à ouvrir un portail entre les dimensions pour retrouver leur chef disparu. Avec un trio de Pokémon légendaires et la Maîtresse de Sinnoh, Cynthia, à leurs côtés, nos héros ont beaucoup d’aide, mais ils en auront bien besoin pour sauver Sinnoh de la destruction !