DorfRomantik fait partie de ces jeux dont le but est juste de vous détendre et de vous faire passer un bon moment devant votre console. C’est un jeu de puzzle paisible dans lequel vous allez devoir construire des paysages. Sorti initialement sur PC en avril 2021, DorfRomantik a reçu de très bonnes critiques de la presse et de nombreux prix comme le Best Game Design au German compter game award 2021, et le Best Game à la Gamescom Indie Arena Booth en 2021.

Développé et publié par le studio indépendant allemand Toukana Interactive, DorfRomantik arrive sur la console de Nintendo ce 29 septembre 2022. Voyons voir en détail ce petit jeu de Puzzle qui nous rappelle un jeu de société.

DorfRomantik un jeu de puzzle relaxant

L’équipe de Toukana Interactive nous propose donc un petit jeu de puzzle aux règles extrêmement simples. En effet, comme le ferait un jeu de plateau, vous devez placer des tuiles hexagonales les unes à côté des autres afin de construire de beaux paysages.

Chaque tuile représente un ou plusieurs espaces naturel(s) ou urbain(s) : champs, forêts, maison, rails de train, rivières… Si l’envie de créer un beau paysage en assemblant chaque espace est omniprésente, le jeu nous pousse à le faire. En effet, le but de ce jeu de puzzle est de marquer le plus de points possibles en construisant le plus grand et le plus cohérent des paysages ! Plus nous disposons de tuiles qui possèdent un espace naturel commun, plus nous marquerons de points.

Par exemple, si vous avez une tuile sur laquelle d’un côté est représenté un village et de l’autre une forêt, idéalement, il faudra faire correspondre les côtés de votre tuile avec des maisons et/ou des arbres. Si vous arrivez à faire correspondre les 6 arrêtes d’une de vos tuiles avec celles de ces voisins, c’est-à-dire faire un placement parfait, vous marquerez 60 points (un par côté). Si vous en avez 5, 50 points… 4, 40 points, etc.

Pour nous donner encore plus de challenge, DorfRomantik propose également des quêtes tels que construire une forêt de 280 arbres ou un village de 50 maisons… Chaque quête validée vous donnera des tuiles supplémentaires à positionner et donc une chance supplémentaire de marquer des points.

Au départ du jeu, réussir ces quêtes où le fait d’atteindre un score particulier nous débloquera de nouveaux biomes ou de nouveaux espaces. De quoi complexifier le jeu de plus en plus avec des tuiles de plus en plus différentes.

Un contenu conséquent

DorfRomantik propose aux joueurs 6 modes de jeux et un tutoriel qu’il est possible de refaire autant de fois que désiré. Cette diversité de mode nous permet de profiter pleinement du jeu, quelle que soit notre humeur : faire une longue partie ou une partie rapide dans un biome connu, avoir envie de surprise avec la carte du mois…

Le mode Classique :

Le joueur joue jusqu’à ne plus avoir de tuiles dans le but d’atteindre le meilleur score. Il doit accomplir des quêtes en positionnant correctement des tuiles pour en débloquer de nouvelles et ainsi faire durer la partie. C’est également dans ce mode que nous allons débloquer de nouveaux biomes et de nouvelles tuiles spéciales.

Le mode créatif :

Nous disposons d’une réserve infinie de tuiles ainsi de la possibilité de jeter les tuiles qui nous semblent inadaptées pour notre création. Ainsi, nous pouvons construire de magnifiques paysages sans restriction.

Le mode rapide :

Nous avons un nombre de tuiles limité et nous devons battre notre propre score partie après partie. Idéal pour faire une petite pause. En mode classique, la partie peut vraiment durer très très longtemps.

Le mode difficile :

Le mode obligatoire, dans un jeu pour permettre aux joueurs de longue date de se challenger. Chaque partie propose moins de quête et la courbe de difficulté est plus raide avec des tuiles plus complexes. (Nous n’avons pas encore essayé de le lancer… La testeuse a eu peur de ne pas encore en être capable :p).

Le mode mensuel :

Chaque mois, nous avons la possibilité de jouer sur une carte avec des règles différentes. Une belle idée pour diversifier un peu le contenu et nous inviter à jouer régulièrement.

Le mode personnalisé :

Expérimente des règles et des paramètres différents pour créer le mode de jeu que tu préfères ! Partage ta carte avec d’autres joueurs et joue avec eux sur le même plateau avec les mêmes tuiles. On retrouve l’aspect jeu de société. Malheureusement, nous n’avons pu le tester pour ce test, le jeu n’étant pas encore sorti lorsque nous avons rédigé ce test.

Bref, une belle diversité de mode qui même si basé sur un concept similaire à su nous séduire et nous proposer quelques nouveautés bienvenues.

C’est beau, relaxant et addictif !

DorfRomantik est vraiment un beau jeu ! Il place la construction de paysage et le rendu visuel au centre de tout. Chaque assemblage d’espace s’harmonise avec son voisin lorsque nous plaçons notre tuile, que ce soit des espaces similaires ou différents. Le design de chaque espace a été dessiné avec goût et douceur. C’est comme si nous placions de minuscules morceaux de paysage les uns à côté d’autres pour recréer un joli tableau.

Afin de dynamiser le rendu, quelques éléments du décor s’animent tels que les trains ou les bateaux. Des bruitages sont également présents un peu partout : forêts, villes, rivières… Au fur et à mesure de notre construction, le jeu prend vie comme une maquette. C’est vraiment très agréable et on ressent du coup un peu de frustration de ne plus avoir de tuile au début pour continuer notre progression. Mais pas de panique, plus nous jouons et plus nous progressons et donc nos parties deviennent de plus en plus longues avec plein de tuiles différentes.

Pour ceux qui seraient tombés sous le charme des designs du jeu, le mode créatif leur permettra de créer de magnifiques mondes miniatures sans limite (ou presque).

Nous avons parlé des bruitages qui animent le paysage que nous construisons petit à petit, mais nous n’avons pas parlé de la bande-son. Elle est, en accord avec le style du jeu, relaxante pour nous offrir une expérience de construction stratégique décontractée.

Niveau gameplay, la prise en main est rapide. Nous avons joué en portable comme en TV et les commandes à la manette sont agréables. Lors de parties en mode portable nous n’avons pensé à utiliser le tactile que pour naviguer dans les menus tant le gameplay à la manette est intuitif. Le jeu propose en effet plusieurs options pour tourner et placer les tuiles, mais aussi pour modifier la caméra et ainsi nous offrir un point de vue optimal dans chaque situation.

Le jeu est disponible sur l’eShop pour environ 15 euros.

Conclusion 8 /10 DorfRomantik est vraiment un jeu de puzzle construction agréable. Il invite à la détente en proposant un jeu simple, mais qui nous demandera quand même une petite touche de stratégie habillement dissimulée derrière notre envie de créer de jolis paysages. La plupart des modes sont basés sur le scoring qui en soit peu devenir un objectif, mais peut également être tout simplement ignoré pour profiter pleinement de l'expérience de lâcher prise offerte par le jeu. Avec des graphismes et une bande-son soignés, DorfRomantik nous propose un beau voyage dans un monde miniature. Le tout souligné par un gameplay agréable et parfaitement adapté à la Nintendo Switch. On vous le recommande ! LES PLUS Un jeu facile à prendre en main
Relaxant
Bien pensé avec un contenu conséquent
Addictif
Un design magnifique
Une bande-son zen
Des bruitages qui apportent un peu de vie à nos paysages
6 modes de jeu LES MOINS Ne plaira pas à tous les joueurs

