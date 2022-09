Londres, Royaume-Uni, le 29 septembre 2022 – Un clip inspiré de l’univers Pokémon est sorti aujourd’hui. Les planètes se sont alignées, puisque Ed Sheeran, grand fan de Pokémon et artiste de renommée internationale, a collaboré avec le groupe The Pokémon Company sur une nouvelle chanson, intitulée « Celestial ». Ce morceau original sera dans les jeux vidéo très attendus Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qui sortiront le 18 novembre exclusivement sur les consoles de la famille Nintendo Switch. Les fans peuvent déjà écouter la chanson et regarder le clip, publié aujourd’hui sur la chaîne YouTube officielle d’Ed Sheeran.

La vidéo de « Celestial » s’inspire de la fascination qu’exerçait la franchise sur le jeune Ed et contient quelques-uns de ses Pokémon favoris, dont Pikachu, Carapuce, Mackogneur et Ronflex, entre autres. On y suit Ed lors d’une journée banale rendue insolite par la présence de Pokémon. Le clip a été conçu par Yuichi Kodama, réalisateur maintes fois récompensé. La direction artistique a été confiée à Yu Nagaba, qui a exploré le thème du croquis dans un style évoquant les dessins que réalisait Ed de ses Pokémon quand il était enfant. La vidéo est pleine de surprises et replongera les fans en enfance, à une époque plus douce où tout était encore possible.

« Je joue à Pokémon depuis l’école primaire », a commenté Ed Sheeran. « Mon frère et moi avions différentes versions du jeu et on s’échangeait des Pokémon pour compléter notre Pokédex. J’aimais beaucoup les cartes, mais ce sont les jeux qui me captivaient vraiment. J’adorais me plonger dans cet univers, ça me changeait les idées quand il se passait des choses négatives dans ma vie ou à l’école. C’était une échappatoire, un monde dans lequel je pouvais me réfugier, et je n’ai pas arrêté d’y jouer depuis. J’ai 31 ans aujourd’hui, mais je possède toujours la même Game Boy Color et je joue à Pokémon Jaune ou Pokémon Argent dans l’avion ou dans le train quand je suis en tournée. C’est un immense honneur de contribuer à un jeu Pokémon avec une chanson et de tourner un clip nostalgique. J’espère que la chanson et la vidéo vous plairont. Le tournage était génial ! »

« Travailler aux côtés d’une superstar comme Ed est un rêve qui est devenu réalité pour nous chez Pokémon », a ajouté Kenji Okubo, le président de The Pokémon Company International. « Nous sommes tous de grands fans d’Ed. Non seulement c’était un plaisir de travailler avec lui, mais en plus, son amour sincère pour tout ce qui touche à Pokémon transparaît réellement. Yuichi Kodama a parfaitement réussi à capturer l’esprit de pur bonheur enfantin et le goût de l’aventure dans cette vidéo. Leur passion commune pour Pokémon rend cette collaboration encore plus unique. Nous sommes impatients de voir les fans de Pokémon et les amateurs de musique apprécier « Celestial ». Et nous espérons que tout le monde se réjouit à l’idée de retrouver ce morceau d’ici peu dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. »