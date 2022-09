Le développeur indépendant Jay Tholen et les sculpteurs de ballon de renommée internationale Devolver Digital annoncent aujourd’hui la sortie du jeu de calinventure en point and click Dropsy – le voyage introspectif passionnant d’un clown aussi horrible qu’adorable – sur Nintendo Switch.

Sorti en 2015, Dropsy emprunte une route peu conventionnelle du jeu d’aventure en point and click. Son héros triste et solitaire explore un monde dont la froideur particulièrement détaillée cache de nombreux secrets sinistres, qu’il s’agira de percer en câlinant un maximum de monde au passage.

Plutôt qu’un chemin tout tracé, Dropsy opte pour un monde ouvert joliment cradingue qu’il vous appartient d’arpenter à votre guise pour en cerner les nombreux contours et aspérités. Cette version récemment mise à jour propose une série de quêtes supplémentaire, mais aussi de nombreux puzzles fraîchement sortis du four juste à temps pour cette version Nintendo Switch, mais également ajoutés à la version d’origine sur PC.

Pour prouver son innocence après avoir été accusé à tort d’un incendie accidentel et meurtrier, Dropsy devra communiquer avec une faune hétéroclite d’hurluberlus à l’aide d’un système d’émoji original et instinctif. Il va ainsi déambuler dans les méandres de son mystérieux passé et faire face à des énigmes complexes qui ne sauraient résister à un peu de bon sens, beaucoup de cajoleries et un maximum de soutien de ses amis les animaux. Aidez Dropsy à triompher du mal et à conquérir le cœur de ses contemporains !