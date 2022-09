Même si pour commencer la pâtisserie est délabrée, envahie par de mauvaises herbes et même hantée, ne t’inquiète surtout pas ! Tu pourras complètement restaurer, meubler et même décorer chacune de ses pièces. Collecte du miel dans ta ruche, élève une vache pour disposer de lait frais et adopte quelques poules pour ajouter des œufs à tes recettes. Tu pourras aussi faire pousser des arbres et des plants pour récolter différent fruits.

Combine différents ingrédients pour préparer toutes sortes de recettes, comme entre autres des pâtisseries cuites au four, des sucreries ou des desserts glacés ! Sers rapidement tes clients, et garnis bien tes présentoirs pour ne rater aucune commande ! Sers du café aux clients pour les faire patienter, et ajoute un adorable café à chats pour égayer et embellir la journée de tout le monde !