Préparez-vous à des courses passionnantes dans ce tout nouveau jeu de course mettant en vedette les chiots de la Pat’ Patrouille !

Lyon, France – 30 septembre 2022 – Outright Games, l’un des principaux éditeur mondial de divertissement interactif familial, en collaboration avec Paramount Consumer Products, Nickelodeon et Spin Master Ltd, l’un des principaux fabricants mondial de jouets et de divertissements pour enfants et les créateurs de Pat’ Patrouille, lancent aujourd’hui le jeu vidéo PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix. Développé par 3D Clouds, ce premier jeu vidéo de course de kart Pat’ Patrouille donne aux joueurs l’occasion de parcourir leurs lieux préférés de la série télévisée à succès pour tenter de remporter la Coupe des chiots. PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est disponible dès maintenant sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.

Rejoignez Ryder, Chase et le reste de la Pat’ Patrouille dans leur mission la plus rapide : gagner la Coupe des chiots ! Les joueurs pourront se frayer un chemin à toute vitesse sur 11 pistes telle que la Grande Vallée, la station de snowboard de Jake, la jungle et bien d’autres endroits, afin de découvrir qui sera le plus rapide des coureurs. Mais attention au maire Hellinger, il pourrait être juste au coin de la rue dans son dirigeable pour causer toutes sortes de dégâts sur la piste !

En plus d’être le tout premier jeu de course de kart de la Pat’ Patrouille, PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est le premier jeu vidéo multijoueur de Pat’ Patrouille qui permet de jouer jusqu’à 4 joueurs à la fois, permettant à toute la famille de jouer ensemble via un écran partagé. Faites la course pour devenir un champion en utilisant des bonus et des boosts comme des bombes à eau, des boules de neige et des explosions de confettis. Les stars de piste plus expérimentées pourront jouer en mode difficile, tandis que les plus jeunes joueurs pourront utiliser les options de contrôle facile avec l’accélération automatique pour les guider jusqu’à la ligne d’arrivée.

PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est basé sur Pat’ Patrouille, la série animée préscolaire primée et à succès qui suit les aventures de Ryder, un jeune garçon féru de technologie, et de son équipe de chiots prêts à sauver la journée. Il s’agit de l’une des émissions pour enfants les plus populaires au monde, son succès a fait de la franchise un véritable phénomène mondial.

Pat’ Patrouille fêtera son 10e anniversaire l’année prochaine, et sortira le nouveau long métrage d’animation, PAW Patrol : The Mighty Movie™. Il s’agira du deuxième film de la franchise, après le succès mondial l’année dernière de La Pat’ Patrouille, le film produit par Spin Master Entertainment en association avec Nickelodeon Movies et distribué par Paramount Pictures. La Pat’ Patrouille, le film s’est classé n°1 dans 25 pays, réalisant plus de 140M$ au box-office mondial. Il reste un grand succès sur la plateforme de streaming de Paramount, Paramount+.

Terry Malham, PDG de Outright Games, a déclaré :

« Nous sommes absolument ravis de mettre PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix entre les mains des joueurs aujourd’hui. Ce fut un plaisir de travailler à nouveau avec Nickelodeon pour mettre notre quatrième jeu Pat’ Patrouille sur les écrans des fans. Nous sommes ravis de pouvoir proposer un jeu de course aussi passionnant, en particulier un jeu auquel les familles peuvent jouer ensemble, quel que soit leur âge ou leur niveau. Nous vous verrons sur la piste ! »

PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix est disponible dès maintenant sur PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.