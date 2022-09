Lesquin, le 30 septembre 2022 – NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer l’ouverture des précommandes pour leur nouveau jeu de rallye WRC Generations, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship. Initialement attendu pour le 13 octobre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et ultérieurement PC (Steam et Epic), WRC Generations sera finalement disponible le 3 novembre 2022 pour une sortie simultanée sur consoles et PC. Cette nouvelle date de sortie permet d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, notamment pour le nouveau mode Ligues, entièrement cross-play.

En précommandant WRC Generations, les joueurs reçoivent en jeu la mythique Peugeot 206 WRC de Marcus Grönholm de 2002. En choisissant la « Fully Loaded Edition », plutôt que l’édition standard, les joueurs bénéficient en plus de nombreux avantages.

La « Fully Loaded Edition » comprend :

– Le jeu WRC Generations

– 48 heures d’accès anticipé

– La Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb

– Des livrées supplémentaires pour la Porsche 911 GT3 RS RGT de Romain Dumas

– Des éléments bonus pour profiter au mieux de l’éditeur de livrées

– Un « Carreer Starter Pack » comprenant des cartes de membres expérimentés pour le mode carrière.

– Un accès gratuit à WRC+, la plateforme de streaming officielle du FIA World Rally Championship pendant 3 mois.

Maintenant disponible en précommande et prévu pour le 3 novembre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch, WRC Generations célèbre l’arrivée d’une nouvelle génération de voitures hybrides offrant de nouvelles sensations de conduite. Son nouveau mode Ligues permet aux joueurs de s’affronter en fonction de leur niveau. WRC Generations est le titre le plus abouti de la série et contient la liste de voitures, de rallyes et de spéciales la plus conséquente jamais proposée.

Standard Edition: €39.99 | $39.99

Fully Loaded Edition: €49.99 | $49.99