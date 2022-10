Lyon, Paris, France – 19 septembre 2022 – Breakfirst Games et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine d’un jeu collectif où tous les membres de la familles sont invités à participer : Kids VS Parents.

Prenez part à une grande fête où les enjeux sont maximaux : qui fera la vaisselle ? Mange-t-on frites ou légumes ce soir ? Sortie ciné ou musée ? L’équipe des enfants affronte l’équipe des parents dans ce party-game au design cartoon, où les mini-jeux sont adaptés à tous les âges et compétences de joueurs et permettront de prendre des décisions de la vie quotidienne !

Kids VS Parents est le jeu idéal pour passer du temps en famille, faire découvrir les jeux vidéo à des jeunes enfants, ou même faire participer les parents aux sessions jeux vidéo des enfants !

Kids VS Parents sera disponible sur Nintendo Switch le 25 novembre 2022, et est déjà disponible en précommande en version physique. Il sera également disponible à la même date sur le Nintendo eShop.

À propos de Kids VS Parents: Kids Vs Parents est un jeu familial au design cartoon qui va amener du piquant dans le quotidien de votre maison ! La vaisselle à faire, le chien à sortir, les chambres à ranger… Toujours des corvées, mais personne pour s’en occuper… Kids VS Parents est LE jeu qui décidera pour vous qui s’y collera ! Affrontez-vous en famille : Parents contre enfants, et que le meilleur gagne ! Pour les parents, pas d’inquiétude ! Les contrôles des jeux sont très simples et utilisent souvent le motion-control : secouez, visez, tournez les Joy-Con de votre Nintendo Switch pour remporter la partie ! Joueur expérimenté ou non, chacun a ses chances de remporter la partie ! 50 mini-jeux vous attendent, dans quatre modes différents : « Family » Challenge : Nulle question de rigoler puisque l’équipe gagnante se verra récompensée ou bien la perdante recevra un gage ! Plusieurs options sont disponibles pour vous donner des idées de gages aussi amusants qu’embêtants, mais libre à vous de créer celui qui correspondra le plus à votre famille ! Exemple : Pénalité « Mettre la table » / Avantage « Choix du film à la télé. » Chaque équipe s’affronte autour d’un mini jeu uniquement, les gagnants/perdants réalisent le gage ! Maison des Rêves : Grimpez les étages de la maison des rêves pour obtenir la plus belle des chambres et profiter d’une super sieste ! Les mini jeux s’enchaînent les uns après les autres, l’équipe qui remporte le mini-jeu monte d’un étage… La première équipe à atteindre le sommet de la maison remporte la partie ! Attention, la maison des rêves est parfois malicieuse ! Des malus et des bonus peuvent être appliqués aux équipes sans aucune raison : Choix du prochain mini jeu, jouer la prochaine manche sur une seule jambe… Tout peut arriver ! Tournoi : Plutôt intello ou gros biscotos ? Dans le mode Tournoi, vous jouez uniquement sur des mini jeux de la catégorie choisie. Quatre tournois différents sont disponibles : – Fan de dessin : Pour les joueurs adeptes du pinceau à l’esprit créatif ! – Question pour un champion : Qui sera le plus malin ? – Maitre des puzzles : Uniquement pour les plus adroits ! – Tous contre tous : Pas d’équipe ici, chacun pour soi, et que le meilleur gagne. Entraînement : Entraînez-vous sur tous les mini-jeux de Kids Vs Parents dans ce mode pour faire pencher la balance de votre côté et vous assurer de la victoire. Plus aucun risque de vous retrouver à faire les tâches ménagères qui seront mises en jeu ! Kids VS Parents sera disponible sur Nintendo Switch dès le 25 novembre 2022.