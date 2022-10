Blind men, petit jeu ultra rapide et sans grande difficulté, édité par Ratalaika Games et développé par Man-Eater Games. Sorti le 15/04/2020 sur PC/PS4/ONE/Vita/Mac/Linux et Nintendo Switch.

Populaire au pays du soleil levant, beaucoup moins en Europe, Blind Men est un Visual Novel, c’est-à-dire un roman vidéoludique interactif. Du solo, en somme.

Nous incarnons Keegan, neveu d’un super méchant à la retraite, qui souhaite suivre les traces de son oncle et intégrer la League of Evil. Mais pour y parvenir, il va lui falloir faire ses preuves et commettre un crime.

Jusqu’ici, une introduction simple d’un novel type espionnage mais avec quelques petites subtilités de ci de là :

La bande-son style “d’ascenseur”. Ici, c’est pompeux, répétitif, et court.. Car si vous ne lisez pas assez vite, vous ne serez plus dans l’ambiance jusqu’à la saynète suivante.

Le scénario est assez lisible et prévisible, mais jusqu’à un certain point : si vous n’êtes aucunement bilingues alors passez votre chemin. Le jeu est uniquement en anglais sur la jaquette, mais une fois dans le menu, surprise ! Vous pouvez y jouer en allemand ou espagnol. Pas de version française ici !

Et également aucun doublage, ce qui n’est pas dérangeant, seulement si cela n’était pas proposé dans les options pour un doublage en espagnol (pourquoi ??) qui ne fonctionne pas à ce jour.

Petite fiction Yaoi ou Boy’s love, la petite touche de ce jeu. Selon les rares choix que vous pourrez faire durant votre lecture, ils vous amèneront à flirter avec certains autres personnages masculins. Rien de bien trépidant.

Venons-en au fond et à la forme, les décors sont peu présents mais tous quasi identiques : la base du Dr Cyclope en Allemagne, le bureau de la base, une salle de réception, un auditoire, un bar et… Rien d’autre.

Les personnages, au nombre de 6, sont beaux à voir mais sans plus de charisme non plus.

Les choix quant à eux, également peu nombreux (au nombre de 7) sont simples : enlever tel professeur ou voler tel diamant, choisir entre deux personnages, etc etc.

Ces choix que vous prendrez en une pression du pouce (oui oui, cela sera votre seule interaction principale du jeu) amènent à différentes conclusions. Il y aurait en tout et pour tout 8 fins différentes annoncées par les développeurs.

-> Blind Men est disponible sur l’eShop pour 4.99€

Conclusion 4.6 /10 Blind men ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Adeptes du bourrinage, de l’aventure et du clic à tout va, vous serez forcément déçus ; seuls les aficionados en mal de lecture tomberont sous le (peu de) charme de ce jeu. En termes de durée de vie, en 2 ou 3 heures cela sera vite fait et rangé au placard. Pour vous dire, sur les autres plateformes il ne sera joué que par les chasseurs de succès et trophées qui voudraient obtenir un énième 100% à leur palmarès, et cela en même pas 15 minutes en modifiant les paramètres de vitesse de lecture etc. LES PLUS Gameplay simple

