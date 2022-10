Le titre sortira sur toutes les plateformes le 27 octobre prochain !

Paris, le 3 Octobre 2022 – Microids a le plaisir d’annoncer ce jour la date de sortie ainsi qu’une nouvelle démo du jeu Arkanoid Eternal Battle disponible dès maintenant, à l’occasion du Steam Néo Fest (du 3 au 10 octobre). Cette démo permettra aux fans de mettre la main sur le mode Battle Royale du jeu et se lancer dans des parties endiablées jusqu’à 25 joueurs ! Les joueurs impatients de (re)découvrir la légende des salles d’arcade n’auront que quelques petites semaines à attendre avant la sortie du jeu, le 27 octobre prochain sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Développé par le studio français Pastagames, le titre invitera les joueurs à découvrir ou redécouvrir le célèbre casse-briques dans une version revisitée et remise au goût du jour, et à s’affronter en ligne jusqu’à 25 joueurs dans le mode cross-play inédit Eternal Battle.

Du 3 au 10 octobre , les joueurs pourront s’essayer au mode Battle Royale du jeu grâce à une nouvelle démo disponible pendant toute la durée du Steam Néo Fest. Ceux souhaitant tester les modes Néo, Rétro et Versus devront attendre la sortie du jeu, le 27 octobre prochain !

Téléchargez la démo ici.

De plus, les développeurs seront présents en direct de la page Steam du jeu pour une session de gameplay live, ce soir à 19h . N’hésitez pas à vous y rendre pour plus d’anecdotes et informations sur Arkanoid Eternal Battle et poser toutes vos questions au studio !

Arkanoid Eternal Battle marque le grand retour du casse-briques iconique dans une version modernisée pleine de surprises et modes de jeux :

Rétro : retrouvez l’atmosphère des salles d’arcade grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade.

: retrouvez l’atmosphère des salles d’arcade grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade. Néo : ce mode solo vous invitera à (re)découvrir le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets !

: ce mode solo vous invitera à (re)découvrir le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets ! Versus : dans ce mode multijoueur local, 2 à 4 joueurs pourront s’affronter sur le même écran.

: dans ce mode multijoueur local, 2 à 4 joueurs pourront s’affronter sur le même écran. Eternal Battle : pour la toute première fois, 25 joueurs pourront se défier en ligne dans un mode Battle Royale exclusif ! Utilisez des pouvoirs spéciaux pour prendre l’avantage sur les autres et marquez le plus de points possible pour être le dernier en lice et remporter la partie.