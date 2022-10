New York (États-Unis) – le 04 octobre 2022 : Private Division et Roll7 annoncent que le célèbre jeu d’action et plateforme de skateboard OlliOlli World sera lancé en version physique sur Nintendo Switch à partir du 28 octobre 2022. Cette version physique sur Nintendo Switch contiendra une boite avec un code pour télécharger le jeu et sera disponible dans les magasins en Europe au prix de 19,99 €.

Avec une note sur Metacritic de 87*, OlliOlli World est l’un des jeux les mieux accueillis de l’année sur Nintendo Switch. Cette édition physique du jeu est donc une très bonne idée de cadeau pour les fêtes à venir. Dans son test, Nintendo Life décrit «un jeu incontournable que vous devez absolument essayer » et lui octroie la note de « 9/10, excellent».

Dans OlliOlli World, les joueurs enchaînent les flips et parcourent le monde vivant et coloré de Radlandia, à la recherche des mystérieuses divinités du skate qui les guideront dans la quête du Gnarvana. Le gameplay emblématique d’OlliOlli World, basé sur l’état de flux, offre un équilibre parfait entre concentration et relaxation, avec des contrôles très précis pour garantir une virée en skate parfaitement fluide. L’univers étrange et merveilleux de Radlandia accueille les nouveaux joueurs à bras ouverts, et les invite à dévaler les rues et à réaliser les tricks mémorables qu’ils apprendront au cours de leur voyage à travers les régions bizarres et variées du jeu.

OlliOlli World est le troisième opus de la série populaire OlliOlli de Roll7, studio londonien réputé qui redéfinit les genres et a créé des jeux remarquables comme OlliOlli et OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League, NOT A HERO, ainsi que le jeu acclamé par la critique Rollerdrome qui combine tir et skate, sorti il y a peu. Roll7 est un studio détenu à 100 % par Private Division et Take-Two Interactive Software.