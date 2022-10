Saint-Ouen, France – 3 octobre 2022 – L’éditeur Just For Games, en partenariat avec l’équipe de développement indé Bevel Bakery et Abiding Bridge est heureux d’annoncer un tout nouveau jeu de combat situé au Japon féodal : Sclash.

Inspirez, apprêtez votre katana, prenez votre élan et… Coupez dans le tas ! Sclash est un jeu de combat de samouraïs 2D plug’n play plein de tension, et où un coup est suffisant pour tuer.

Jouez un personnage dessiné à la main dans de magnifiques scènes peintes et combattez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque action compte. Gérez bien votre endurance, respirez et prenez le temps de porter un coup mortel.

Sclash sera disponible en 2023 sur PC ainsi que sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series S|X !