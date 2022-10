Persona 5 Royal arrive sur Nintendo Switch pour voler votre cœur le 21 octobre !

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase de juin dernier, Persona 5 Royal sera le premier jeu canon Persona à sortir sur une plateforme Nintendo. Cette version du jeu est basée sur la réédition étendue de l’original (qui comprenait déjà une bonne quantité de contenu supplémentaire), mais elle est également accompagnée de plus de 40 contenu supplémentaire (DLC, tous disponibles immédiatement) lors de sa sortie le 21 octobre.

Enfilez le masque de Joker et rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs pour rompre les chaînes de la société moderne : montez de gros coups, infiltrez l’esprit des corrompus et poussez-les à changer ! Persona 5 Royal ajoute un nouveau semestre à la Shujin Academy, une nouvelle zone de Tokyo à explorer, de nouveaux personnages, un arc scénaristique inédit et bien plus encore. Même pour les Voleurs Fantômes les plus chevronnés d’entre vous, Persona 5 Royal vous met au défi de remodeler la société. Découvrez votre pouvoir intérieur et luttez pour la justice.

Dès le 21 octobre 2022, jouez au JRPG plébiscité sur Xbox, PlayStation 5 et Nintendo Switch.