Saint-Ouen, France – 7 octobre 2022 : Numskull Games, Spike Chunsoft, le développeur MAGES et Just For Games sont ravie d’annoncer la sortie de Chaos Double Pack en Europe.

Just For Games distribue en France ce pack comprenant les deux jeux de la série « Delusional Science Adventure » Chaos;Head NOAH et Chaos;Child sur une seule cartouche pour Nintendo Switch.

L’édition de lancement de ce double pack comprend un Steelbook®️ au visuel inédit mettant en avant les héroïnes Rimi et Serika, ainsi que des costumes DLC pour le jeu Chaos;Head NOAH.

Chaos Double Pack est maintenant disponible en édition de lancement Steelbook sur Nintendo Switch.

À propos de Chaos Double Pack : La série CHAOS arrive enfin sur Nintendo Switch™ avec ce double pack 2 jeux en 1 ! CHAOS;HEAD NOAH – Incarnez Takumi et utilisez votre pouvoir de « Delusion » pour découvrir la vérité sur une affaire de meurtres en série appelée « New Generation Madness ». Vos hallucinations changeront la fin de l’histoire ! CHAOS;CHILD – Incarnez Takuru et explorez Shibuya en 2015, après qu’un tremblement de terre ait presque rasé la ville six ans auparavant, et essayez de surpasser le manipulateur responsable de la New Generation Madness. Caractéristiques principales : Deux histoires délirantes deviennent une seule. Profitez des deux jeux de la séries des « Delusional Science Adventure » sur une seule cartouche Switch !

Les deux jeux comportent des embranchements et des fins multiples. Où vos hallucinations vous mèneront-t-elles ?

CHAOS;HEAD NOAH et les cinématiques d’ouverture ont été remasterisés en HD, y compris toutes les nouvelles chansons créées lors du portage original de CHAOS;HEAD NOAH.

Comprend des textes en japonais et en anglais, et le doublage vocal original japonais.