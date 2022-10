Attendu pour le 14 Octobre (ce vendredi), Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway vient de dévoiler l’intégralité de son casting. Au programme, ce sont donc 40 coureurs qui s’affronteront dans près de 36 circuits (des nouveaux et des tracés repris des opus précédents). Il est également précisé que l’ensemble des personnages disposeront de leurs voix originales ! Une chose qui faisait cruellement défaut à Nickelodeon All-Star Brawl, mais qui a été corrigé par la suite. C’est donc d’autant plus sympa de savoir qu’elles seront là dès le début pour ce nouveau jeu.

Ainsi vous pourrez retrouver le casting suivant:

Bob l’Éponge (Bob l’Éponge)

Patrick l’Étoile de Mer (Bob l’Éponge)

Carlo Tentacule (Bob l’Éponge)

Sandy Écurueil (Bob l’Éponge)

Bob l’Éponge jeune (Kamp Koral)

Patrick l’Étoile de Mer jeune (Kamp Koral)

Squidina (Patrick Super Star)

Danny Phantom (Danny Phantom)

Zim (Invader Zim)

GIR (Invader Zim)

Jenny (Jenny Robot)

Garfield (Garfield)

Odie (Garfield)

Rocko (Rocko’s Modern Life)

Jojo Siwa (JoJo and BowBow Show Show)

Arnold (Hé Arnold !)

Gerald (Hé Arnold !)

Helga (Hé Arnold !)

Oblina (Drôles de monstres)

Ren (Ren & Stimpy)

Stimpy (Ren & Stimpy)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

April (Tortues Ninja)

Raphael (Tortues Ninja)

Michelangelo (Tortues Ninja)

Leonardo (Tortues Ninja)

Donatello (Tortues Ninja)

Reptar (Les Razmoket)

Purple Reptar (Les Razmoket)

Charles-Édouard « La Binocle » (Les Razmoket)

Susie (Les Razmoket)

Aang (Avatar, le dernier maître de l’air)

Toph (Avatar, le dernier maître de l’air)

Korra (La Légende de Korra)

Lincoln (Bienvenue chez les Loud)

Lucy (Bienvenue chez les Loud)

Clyde (Bienvenue chez les Loud)

Michat-Michien (Michat-Michien)

Jimmy Neutron (Jimmy Neutron)

Cindy (Jimmy Neutron)

Malgré la présence de quelques « doublons », c’est aussi le cas chez Mario Kart, le casting est plutôt intéressant (et nous ne sommes pas à l’abri d’en obtenir un peu plus via des DLC’s). Reste donc à voir comment se positionnera le jeu pour cette fin d’année, où il sera également opposé à Schtroumpfs Kart et à Disney Speedstorm… Est-ce que ce concurrent potentiel à Mario Kart vous fait de l’oeil ?

Recréé et repensé de zéro, Nickelodeon Kart Racers revient plus grand et meilleur que jamais ! Utilisez plus de 40 personnages iconiques pour déraper, glisser et accélérer jusqu’à la ligne d’arrivée des circuits inspirés par les séries légendaires de Nickelodeon, comme SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar : The Last Airbender et plus encore !

Fonctionnalités principales du jeu :

• Un choix de plus de 40 personnages iconiques de Nickelodeon

• Une grande première pour Nickelodeon Kart Racers : le doublage des voix des personnages !

• Transformez votre kart ou votre nouvelle moto en bateau pour naviguer sur tous les terrains

• Un niveau de personnalisation jamais vu : associez Raphael à la Reptar mobile, changez de peinture et de pièces détachées, ou plongez-vous dans les millions de combinaisons possibles !

• Un choix parmi 90 membres d’équipe pour associer leurs compétences spéciales uniques à votre style de jeu

• Des chemins alternatifs intenses et remplis de Slime répartis sur 36 circuits différents, nouveaux et anciens

• Affrontez directement d’autres coureurs dans un mode arène complètement dingue

• Multijoueur intense en ligne et en écran séparé en local !