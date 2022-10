Après LEGO Star Wars : La Saga Skywalker et LEGO Brawls, la marque danoise revient une fois de plus cette année avec un nouveau jeu d’aventure nommé LEGO Bricktales. Cette fois-ci, c’est le studio ClockStone Software qui s’est occupé du développement de ce nouveau titre. Nous allons voir ce que vaut ce nouveau titre…

Une aventure qui se construit

Ces dernières années, nous avons l’habitude de voir débarquer des jeux LEGO à licence, tels que LEGO Star Wars, Marvel, DC et j’en passe. LEGO Bricktales s’éloigne de ces jeux à licence pour nous proposer une toute nouvelle expérience.

Dans LEGO Bricktales, nous incarnons un personnage qui rend visite à son grand-père dans son parc d’attraction laissé à l’abandon. A l’aide d’un petit robot construit par notre grand-père, nous devrons aider ce dernier à redonner vie à ce parc d’attractions, sans quoi il sera détruit.

Pour ce faire, nous devons récupérer cinq cristaux de bonheur. C’est là que le robot de notre grand-père entre en scène. Grâce à lui et aux inventions de notre grand-père, nous pourrons ouvrir un portail qui nous emmènera dans les cinq lieux présents dans le jeu. Chaque lieu proposera un environnement différent et c’est là que tout va se jouer. En effet, chaque environnement aura son propre mini scénario. Il nous faudra venir en aide aux habitants pour les rendre heureux. Nous débloquerons de nouvelles missions en terminant les précédentes. Une fois ces missions terminées, nous obtiendrons un cristal de bonheur qui nous permettra de remettre en état les attractions du parc de notre grand-père.

La construction c’est la vie…

Rentrons un peu plus en détail dans le titre. Tout commence par un petit didacticiel chez notre grand-père qui va nous expliquer les bases et le gameplay. Durant notre aventure, chaque personnage qui aura besoin de notre aide nous demandera de construire quelque chose, donc. A nous de mettre notre cerveau en ordre de marche pour satisfaire notre interlocuteur. Mais attention, certaines constructions nous donneront du fil à retordre car selon ce qui est demandé, la physique peut être à prendre en compte si nous voulons voir notre structure tenir. Histoire que tout ne soit pas trop facile, pour chaque construction, nous avons un nombre limité de pièces. A nous de bien optimiser notre construction. Point intéressant pour les férus de construction, une fois une mission terminée, nous débloquons un bac à sable qui nous permet de la refaire sans limite de pièce et avec des pièces que nous n’avions pas la première fois.

Comme évoqué un peu plus en haut, c’est en aidant notre prochain que nous pourrons avancer dans notre aventure mais également nous permettra de débloquer de nouvelles compétences. Cela nous permettra aussi d’obtenir des éléments que nous avions manqués lors de notre premier voyage, dans les environnements précédents. On ne va pas se mentir, la progression reste tout de même assez linéaire.

Il faut compter environ une heure et demie pour finir chaque environnement proposé. Cela va aussi dépendre de la vitesse à laquelle vous terminez les constructions qui vous sont proposées.

Mais comme il s’agit là d’un jeu LEGO, la durée de vie va être gonflée si vous souhaitez terminer le jeu à 100%, réaliser des objectifs secondaires tels que retrouver divers animaux cachés dans les différents environnements, ouvrir tous les coffres ou bien acheter l’ensemble des articles dans les cinq boutiques. Bien sûr, tout ne sera pas déblocable lors de notre première visite.

Gros point positif du titre, c’est sans conteste les différents environnements qui s’avèrent être très agréables à parcourir, le tout accompagné d’une bande-son cohérente avec l’environnement exploré, ce qui renforce l’immersion.

… mais faut-il encore que tout s’imbrique correctement

Malheureusement, tout n’est pas tout beau tout rose. En effet, cette version Nintendo Switch souffre de gros lags, voire même des micro-freezes de quelques secondes, lorsque nous nous retrouvons à sélectionner une grosse pièce, tel un escalier ou une statue par exemple.

Comme nous pouvions également le craindre, mais cela concerne beaucoup de jeux du genre, le titre manque de précision lorsqu’il s’agit de positionner certaines pièces lors de nos constructions. Pour couronner le tout, la caméra n’est pas non plus la plus adaptée : nous ne pouvons malheureusement pas voir nos constructions sous tous les angles.

Il manque également une aide qui aurait pu se déclencher au bout d’un certain temps lorsque nous sommes bloqués sur des constructions, car nous pouvons parfois tourner en rond pendant un moment, ce qui risque de décourager certains.

Conclusion 6.4 /10 LEGO Bricktales reste malgré tout une belle surprise et un jeu agréable à faire malgré ses défauts. Le titre ravira les fans de la brique danoise et tous les amateurs de constructions de manière générale, surtout lorsque nous débloquons le mode bac à sable sur les constructions terminées. On y retrouve bien évidemment l’humour LEGO et pas mal de références à la pop culture, par exemple. Malheureusement cette expérience est gâchée par des lags, un manque de précision et une caméra qui ne nous permet pas de voir tout ce que nous voulons. Mais si nous réussissons à passer outre, il y a de bons moments à passer sur ce titre. LES PLUS Libre à nous de faire nos constructions comme bon nous semble

