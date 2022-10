Hambourg, Allemagne, 12 octobre 2022 – L’éditeur Daedalic Entertainment et le développeur Skirmish Mode Games ont mobilisé les troupes pour lancer Warpips sur les consoles aujourd’hui. Le jeu de stratégie rythmé, déjà disponible sur PC, arrive désormais sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Warpips est un jeu de stratégie et de guerre simplifié qui permet de déployer des unités de combat en temps réel contre des adversaires contrôlés par l’IA. Objectif de la mission : détruire la base adverse avant qu’ils n’atteignent celle des joueurs ! Gérer les ressources et utiliser l’infanterie, les unités terrestres et aériennes permet au joueur d’être déclaré vainqueur dans cette guerre des pixels !

Warpips se distingue par son accessibilité, car il est facile à prendre en main et à comprendre, mais la complexité de ses systèmes donnera aux joueurs de quoi passer des heures à trouver les meilleurs plans de bataille et à devenir des maîtres stratèges. Ils pourront débloquer des arbres de compétences et trouver la parfaite synergie entre les unités dans une série de batailles en constante évolution, le tout dans des environnements 2.5D au rendu magnifique.

Caractéristiques principales :

Combat rapide et efficace. Concentration sur la situation dans son ensemble ; pas de micro-gestion complexe. Chaque tour dure entre 10 et 20 minutes. Facile à apprendre, difficile à maîtriser.

Concentration sur la situation dans son ensemble ; pas de micro-gestion complexe. Chaque tour dure entre 10 et 20 minutes. Facile à apprendre, difficile à maîtriser. Batailles aléatoires. Batailles générées aléatoirement. Différentes à chaque nouvelle partie. Beaucoup de rejouabilité.

Batailles générées aléatoirement. Différentes à chaque nouvelle partie. Beaucoup de rejouabilité. Stratégie approfondie. Choix d’unités aux synergies complémentaires. Combinaisons stratégiques infinies. Un arbre d’amélioration à débloquer complètement.

Choix d’unités aux synergies complémentaires. Combinaisons stratégiques infinies. Un arbre d’amélioration à débloquer complètement. Combat rapproché. Apparition d’infanterie, de véhicules, d’avions et d’hélicoptères. Appel à des frappes aériennes, des attaques de missiles et de l’artillerie. Les unités se mettent à l’abri et réagissent intelligemment à chaque situation. Tout explose !

Warpips est désormais disponible sur PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.