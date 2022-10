C’est dans tout juste deux semaines que le tant attendu Bayonetta 3 sortira enfin sur Nintendo Switch. Et afin d’aiguiser davantage l’appétit des fans, Nintendo a partagé aujourd’hui non pas une, mais deux toutes nouvelles bandes-annonces pour le jeu.

Et si les images ci-dessus et la nouvelle bande-annonce ne vous ont pas suffi, ne vous inquiétez pas : il y a aussi l’habituelle bande-annonce japonaise que vous pouvez regarder ! Comme toujours, la version anglaise de cette bande-annonce devrait être disponible dans les prochains jours.

Et il y en a encore plus ! Voici non pas une, mais deux publicités télévisées du Japon :