Londres, Royaume-Uni, le 14 octobre 2021. The Pokémon Company International et Nintendo ont révélé la présence d’un duo de choc, composé de la Championne d’Arène Mashynn et de son partenaire Ampibidou, dans la région de Paldea, où se déroulent les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Mashynn, Championne d’Arène​

Mashynn est la Championne d’Arène de Levalendura, l’une des villes les plus célèbres de la région de Paldea. C’est une spécialiste du type Électrik. La Streameuse Survoltée, comme on l’appelle, est très populaire en ligne grâce à son émission « Les Machins de Mashynn ».

Ampibidou​

Lorsqu’Ampibidou allonge et contracte son corps élastique, son organe qui ressemble à un nombril génère une quantité d’électricité colossale. Les organes semblables à des yeux situés sur les côtés de sa tête projettent ensuite cette charge électrique. Ses véritables yeux sont en réalité petits et adorables.

Ampibidou possède un tout nouveau talent, Grecharge, qui apparaît pour la première fois dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Il lui permet de se charger d’électricité lorsqu’on l’attaque, ce qui augmente la puissance de sa prochaine capacité de type Électrik.

​Catégorie : Pokémon Élecrapaud​

Type : Électrik​

Taille : 1,2 m

Poids : 113,0 kg

Talents : Grecharge/Statik

Mashynn et Ampibidou apparaîtront dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qui sortiront le 18 novembre 2022 exclusivement sur les consoles Nintendo Switch.