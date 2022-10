Après un premier jeu plutôt efficace sorti en 2017, Ubisoft remet le couvert avec une suite à son titre déjanté. Mario et les Lapins Crétins se retrouvent à nouveau sur la même scène. Une nouvelle histoire, de nouveaux personnages ainsi que de nouvelles mécaniques, Mario et ses drôles d’amis sont prêts à en découdre. Cette licence farfelue parviendra-t-elle à nous tenir en haleine ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Après avoir sauvé le royaume Champignon, notre plombier et ses amis se sont plutôt bien accoutumés de la présence des Lapins Crétins. Ils vivent désormais dans l’univers de Mario et cela ne semble plus déranger personne. Mais tout ne reste jamais paisible très longtemps et voilà qu’une nouvelle catastrophe arrive. Des Lapins Luma arrivent en trombe, pourchassés par une énorme raie manta qui vient troubler le monde en semant de la corruption partout. Lapin Peach ne prêtant pas attention à ce qui l’entoure se retrouve plongée dans la corruption et Mario se jette à son secours. Un petit tutoriel vous donne les bases pour combattre et vous sortir d’affaire. Vous faîtes alors face à une entité du nom de Cursa qui semble en vouloir après les Lapins Luma. Mario et Lapin Peach sont sauvés in extremis par un vaisseau spatial piloté par une IA nommée Jeanie. La galaxie se retrouve en danger à cause de la corruption et vous devrez voyager dans l’espace pour sauver le monde, une fois de plus. Votre objectif est clair : aider Jeanie à nettoyer la corruption, sauver les Lapins Luma et affronter Cursa et ses sbires.

Ce nouvel opus reprend la majorité des personnages que nous avons pu jouer dans le jeu initial. Nous regrettons tout de même le retrait de Yoshi et du Lapin Yoshi qui étaient des personnages vraiment drôles, tant à jouer qu’à observer. Toutefois, les ajouts qui ont été faits ne sont pas non plus pour déplaire. Lapin Harmonie avec sa flemme légendaire et Edge avec son style très métal viennent vite combler l’absence des Yoshis. Et n’oublions pas Bowser qui vient ajouter du piquant dans ce roster déjà bien complet de 9 personnages jouables. Mais avant d’aller plus loin, revenons rapidement sur ce qu’est Mario et les Lapins Crétins. Il s’agit d’un jeu d’aventure où les combats sont au format tactical RPG. Dans ceux-ci, vous devrez placer correctement vos unités et utiliser le terrain à votre avantage pour en sortir vainqueur. Gagner un combat ne repose pas toujours sur l’éradication de tous les adversaires, il faudra parfois survivre un certain nombre de tours, vaincre des adversaires bien précis ou atteindre une zone à l’autre bout du terrain. Chaque unité ennemie dispose de faiblesses et de résistances que vous devrez exploiter pour rendre les affrontements moins longs et éviter d’accumuler les dégâts. Concernant la partie aventure, le jeu vous permet de vous déplacer librement dans un niveau prédéfini avec des énigmes à résoudre, des quêtes à accomplir et des défis. Certaines activités vous imposent de déclencher des combats tandis que d’autres impliquent de simples puzzle-games à résoudre. Le jeu est très équilibré entre ses différentes phases et offre un bon rythme qui évite la routine et l’ennui. Maintenant que vous avez les bases, regardons un peu ce que ce titre nous apporte de nouveau.

Dans un premier temps, parlons de la partie aventure. Le premier gros changement est que le jeu n’est plus découpé en chapitres rythmés par votre avancée dans le niveau. Bien que l’intégralité du niveau ne soit pas accessible avant d’avoir nettoyé la corruption, vous pouvez vous y balader librement pour y trouver des pièces, des énigmes et des lapins proposant des quêtes. Le premier jeu était plutôt orienté couloir, ce qui en fait un changement majeur et appréciable. Les zones de corruptions éparpillées dans les niveaux sont des combats instanciés (contrairement au premier jeu où le combat se déroulait à même la carte) et les remporter fait disparaître la corruption tout en débloquant un accès à une nouvelle partie du niveau. Les combats peuvent être également déclenchés au contact d’un ennemi se baladant sur la carte. La majorité des activités (y compris les combats) vous font acquérir une monnaie unique à chaque niveau que vous pourrez échanger contre des objets auprès du marchand. Vous pourrez y acheter des skins pour les armes de vos héros, la clé secrète du niveau ainsi que des souvenirs qui vous en apprendront plus sur l’histoire. Bien évidemment, vous gagnerez aussi des pièces, beaucoup de pièces, qui serviront quant à elles à acheter des consommables utilisables uniquement pendant vos combats. Les effets sont variés comme récupérer de la vie, pouvoir vous déplacer une seconde fois ou encore vous permettre de charger à nouveau. Pour revenir rapidement sur l’exploration et les quêtes, vous obtiendrez parfois en récompenses des Lapins Lumas, nommés Sparks. Les Sparks sont de précieux alliés qui viendront vous soutenir au combat en apportant des propriétés élémentaires à vos attaques. Les sauver vous sera donc très profitable car certains adversaires seront sensibles à leurs effets et ils vous faciliteront la tâche pour remporter les batailles. Et vu que nous parlons des combats, creusons un peu plus le sujet.

Ubisoft a revu la dynamique des combats telle qu’elle nous l’était proposé dans le premier opus et nous offre ici une version aboutie et complète. Au début du jeu, vous commencerez l’aventure avec deux personnages jouables mais cette limite passera très vite à trois. Vous serez toutefois amenés dans certains combats à ne disposer que de deux personnages imposés ou à pouvoir en jouer quatre contre certains boss. Chaque combat que vous initiez vous permet tout d’abord de visualiser le terrain, les adversaires et la condition de victoire. Vous pouvez à ce moment-là revoir la composition de votre équipe de trois, les Sparks que vous équipez à chaque personnage (deux Sparks par personnage) et vous pouvez également soigner intégralement votre équipe contre quelques pièces avant d’entamer les hostilités. Chaque personnage dispose d’une arme principale distincte avec une mécanique unique ainsi que d’un pouvoir. En fonction du terrain ou de vos préférences, un personnage aura une meilleure utilité qu’un autre. En revanche, il est tout à fait possible de faire tous les combats avec l’équipe de votre choix. L’équilibrage du jeu a vraiment été bien poussé pour permettre aux joueurs de composer selon leurs envies sans que cela ne vienne ternir l’expérience de jeu. Cela est fortement dû à la présence des Sparks et de l’avantage considérable qu’ils viennent apporter dans le gameplay. Chaque personnage peut s’équiper de deux Sparks (un seul au tout début de l’aventure) qui vont lui octroyer un effet à l’activation. Il existe globalement 3 effets : le renforcement de l’arme qui va donner un élément au prochain tir (feu, eau, foudre, etc…), le renforcement de la charge qui va donner un élément sur toutes les charges du tour actuel et une zone d’effet élémentaire autour du personnage qui va infliger des dégâts à tous les ennemis aux alentours. Il existe d’autres pouvoirs mais nous allons vous laisser la satisfaction de les découvrir par vous-même. Vous avez donc au total quatre actions possibles sur chaque personnage : son arme, ses deux Sparks et son pouvoir. Lors de chaque tour, vous ne pouvez effectuer que deux activations, vous allez devoir choisir parmi les quatre choix lesquels effectuer. Vous avez la possibilité de charger vos adversaires lors de vos déplacements mais cela ne coûte aucune activation. Toutefois, avant de prendre une décision, vous allez pouvoir vous déplacer sur le terrain et vous positionner de manière avantageuse derrière un bloc pour tirer en évitant les représailles. Et c’est ici que Sparks of Hope apporte une nouveauté qui va changer radicalement le gameplay par rapport au précédent opus, vous n’êtes plus bloqués avec un déplacement unique. Tant que vous n’avez pas tiré avec votre arme principale, vous pouvez toujours vous déplacer dans la limite de portée de votre personnage. Cela vous permet d’aller charger vos ennemis avec un personnage et de le placer pour permettre à un autre d’effectuer un saut d’équipe pour le placer en hauteur puis de revenir sur le premier personnage et le placer ailleurs. Cette liberté de mouvement dans les combats est vraiment plaisante et permet de vraiment profiter entièrement de toutes les possibilités. Autre gros changement qui vient améliorer l’expérience, vous avez désormais la possibilité de cibler directement les barils explosifs là où vous étiez obligés dans le premier jeu de frapper un adversaire situé derrière un bloc pour le faire éclater.

Mario + les Lapins Crétins: Sparks of Hope apporte une touche de fraîcheur dans la licence en offrant une plus grande liberté dans tous les aspects du jeu. La partie aventure se voit offrir deux pouvoirs d’exploration qui seront exploités tout au long du jeu et les combats vont s’appuyer sur la bonne utilisation de vos déplacements et de vos Sparks. Un point fort du jeu est que nous n’avons plus besoin de farmer pour acheter toutes les armes et disposer d’une puissance de feu supérieure. Chaque personnage n’a qu’une seule arme et les skins que vous récupérez ne sont que des skins, rien de plus. Cela allège énormément le jeu et vous permet de vous concentrer réellement sur votre stratégie. Dans le précédent opus, ne pas avoir la dernière arme était souvent synonyme de défaite et de farm pour l’acquérir afin de remporter les derniers combats. En revanche, pour reprendre un point efficace du premier opus, vous aurez là aussi accès à un arbre de compétences pour chacun des personnages qui viendra renforcer ses points de vie, ses attaques, ses effets personnels et ses pouvoirs. Chaque combat et progression dans la quête principale vous offrira de l’expérience qui fera monter vos personnages en niveau. Chaque niveau vous octroie un point que vous pourrez dépenser dans l’arbre. Le niveau est partagé à l’ensemble des personnages, même si vous ne jouez jamais avec. Un autre menu vous permettra d’augmenter le niveau de vos Sparks pour les rendre encore plus efficaces. Vous aurez besoin de poussière d’étoiles pour les améliorer, monnaie que vous récupérerez au cours des combats et de l’exploration. Vous obtiendrez également une récompense ultime lorsque vous terminez l’exploration d’un niveau à 100% qui vous permettra de débloquer une nouvelle branche d’amélioration pour un seul personnage. Avec les cinq niveaux proposés par le jeu, vous devrez donc choisir précieusement qui seront vos élus car le choix est irréversible. Nous n’avons cependant pas encore eu l’occasion de terminer le jeu dans le cadre de ce test. Il est donc peut-être possible de débloquer cette amélioration pour tous vos personnages lors du 100% complet du jeu.

Cet opus nous apporte encore une nouveauté, le doublage audio de certains personnages. Seuls Beep-0 (votre guide du premier opus) et Jeanie l’IA du vaisseau ont un doublage complet. Mario et les autres habitants du royaume Champignon ne sont pas doublés pour ne pas casser le mythe. Mais tous les autres lapins ont un doublage sur quelques mots ou phrases, ce qui donne un certain charme au jeu mais qui est très particulier car on ne s’attend pas à les entendre parler. Le jeu est toujours bourré de références et est rempli d’humour à différents niveaux, que ce soit dans le texte, le comportement des lapins, les expressions ou encore les décors. Cependant, Beep-0 est devenu insupportable et son caractère le rend énervant. Ses réflexions, sa manière d’être hautaine et ses interventions font rarement sourire et cassent un peu l’immersion de l’univers déjanté dans lequel nous évoluons. Un autre aspect un peu irritant est le comportement de l’IA lors de certaines énigmes. Les personnages viennent parfois se bloquer dans le chemin et vous empêchent d’attraper correctement des objets, de les faire glisser où vous le voulez ou vont parfois déclencher des combats quand vous passez à côté d’un ennemi que vous avez volontairement ignoré. Un autre point étrange est au niveau de l’exploration et des combats libres. Lorsque vous croisez un ennemi, vous pouvez le charger pour déclencher le combat ou vous faire charger par lui. Toutefois, peu importe qui initie le combat, vous n’avez aucun bonus ni aucun malus hormis le plaisir d’avoir chargé l’adversaire. C’est assez bizarre d’avoir mis cette mécanique en place si elle n’a aucun effet. En dehors de ces aspects, rien à redire sur les graphismes et la bande-son qui sont aussi bien aboutis que dans le premier opus. L’histoire se termine en une trentaine d’heure en prenant son temps et propose une difficulté croissante mais pas insurmontable. Certains niveaux cachés demanderont de la patience mais ils seront bien plus accessibles que les défis proposés par le premier jeu. A voir après avoir terminé l’histoire de Sparks of Hope si d’autres défis se dévoileront.

Conclusion 8.7 /10 Mario + les Lapins Crétins: Sparks of Hope est une suite réussie de cette nouvelle licence improbable mais efficace. L’univers vient s’étoffer avec de nouveaux protagonistes et le gameplay s’est clairement amélioré avec des mécaniques intéressantes et pertinentes. Les lapins sont toujours aussi déjantés mais Mario et son univers viennent recadrer l’ensemble et proposer encore une fois un monde cohérent, sérieux et équilibré avec de l’humour quand il le faut. Les voix données aux lapins pourront plaire comme déplaire mais cela leur octroie une nouvelle identité méritée. Ubisoft semble avoir trouvé une bonne vitesse de croisière pour cette licence. A voir si cela aboutira sur un nouveau titre dans cet univers. LES PLUS Une nouvelle histoire captivante

Une nouvelle histoire captivante Des références au premier jeu bien amenées

Des références au premier jeu bien amenées Lapin Harmonie et Bowser

Lapin Harmonie et Bowser Plus besoin de dépenser une fortune dans les armes

Plus besoin de dépenser une fortune dans les armes L’exploration est addictive

L’exploration est addictive La complexité des quêtes est bien jaugée

La complexité des quêtes est bien jaugée Le nouveau système de combat est excellent

Le nouveau système de combat est excellent Le doublage des lapins est étrange mais intéressant LES MOINS Où sont les Yoshis ?

Où sont les Yoshis ? Beep-0 est insupportable

Beep-0 est insupportable Quelques problèmes de collisions avec les personnages en exploration

Quelques problèmes de collisions avec les personnages en exploration Seulement deux personnages doublés intégralement Détail de la note Scénario 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie 0

Prise en main 0