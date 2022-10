Madrid et Paris – 18 octobre 2022 – Microids Distribution France (MDF), Meridiem Games et l’éditeur/développeur Awesome Games Studio ont le plaisir d’annoncer que l’édition physique du jeu d’action/plateforme à la sauce roguelite Fury Unleashed est désormais disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Intitulée Fury Unleashed – Bang!! Edition, cette édition spéciale est conçue et distribuée en Europe par Meridiem Games, et est distribuée en France par MDF, la nouvelle structure de distribution de Microids.

Développé et édité par Awesome Games Studio, Fury Unleashed est inspiré des jeux action/roguelite modernes (comme Dead Cells et Rogue Legacy) et de la nostalgie des jeux de plateforme old-school comme Contra ou encore Metal Slug.

En s’appuyant sur leur expertise en matière d’éditions physiques exclusives, les équipes de Meridiem Games ont conçu cette Bang!! Edition en proposant un fourreau spécial au design comic book (l’une des caractéristiques principales du jeu) et un porte-clés Hive Queen Boss inédit.

Explorez les pages d’un comics prenant vie où l’encre est la ressource la plus précieuse et où chaque salle est une case de comics. Découvrez les raisons pour lesquelles John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et venez-lui en aide ! Explorez des mondes fascinants créés à la main et par génération procédurale, et choisissez les meilleurs objets pour vous aider dans votre progression. Eliminez vos ennemis rapidement pour déchaîner votre fureur et massacrer tout ce qui entrave votre route sans subir le moindre dégât. Apprenez à éviter la moindre erreur et finissez le jeu en un seul combo épique !

Caractéristiques du jeu :

Un comics en perpétuel changement : Explorez les pages d’un comics prenant vie où l’encre est la ressource la plus précieuse et où chaque salle est une case de comics. Découvrez les raisons pour lesquelles John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et venez-lui en aide !

: Explorez les pages d’un comics prenant vie où l’encre est la ressource la plus précieuse et où chaque salle est une case de comics. Découvrez les raisons pour lesquelles John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et venez-lui en aide ! Un gameplay reposant sur un système de combos : Eliminez vos ennemis rapidement pour déchaîner votre fureur et massacrer tout ce qui entrave votre route sans subir le moindre dégât. Apprenez à éviter la moindre erreur et finissez le jeu en un seul combo épique !

: Eliminez vos ennemis rapidement pour déchaîner votre fureur et massacrer tout ce qui entrave votre route sans subir le moindre dégât. Apprenez à éviter la moindre erreur et finissez le jeu en un seul combo épique ! Des options de personnalisation du jeu : Choisissez entre le bien-nommé mode Difficile, où vos talents seront mis à rude épreuve, et le mode Facile dans lequel vous pourrez ajuster les paramètres de difficulté comme bon vous semble. Jouez en solo ou avec un ami lors d’une session coopérative en ligne ou en multijoueur local. Sélectionnez les compétences de votre héros suivant votre style de jeu, modifiez son apparence et remplacez même son visage par le vôtre !

: Choisissez entre le bien-nommé mode Difficile, où vos talents seront mis à rude épreuve, et le mode Facile dans lequel vous pourrez ajuster les paramètres de difficulté comme bon vous semble. Jouez en solo ou avec un ami lors d’une session coopérative en ligne ou en multijoueur local. Sélectionnez les compétences de votre héros suivant votre style de jeu, modifiez son apparence et remplacez même son visage par le vôtre ! Un roguelite doté d’un système de mort permanente indulgente : Explorez des mondes fascinants créés à la main et par génération procédurale, choisissez les meilleurs objets pour vous aider dans votre progression et débloquez des améliorations permanentes lorsque vous mourrez pour faciliter vos prochaines parties.

: Explorez des mondes fascinants créés à la main et par génération procédurale, choisissez les meilleurs objets pour vous aider dans votre progression et débloquez des améliorations permanentes lorsque vous mourrez pour faciliter vos prochaines parties. Des environnements fascinants : Jouez à travers les pages d’un comics à l’aspect visuel unique et explorez le carnet à dessin de son créateur. Apprenez à identifier la stratégie de chaque ennemi et affrontez un total de 40 boss. Le tout est accompagné d’une bande originale épique composée par Adam Skorupa et Krzysztof Wierzynkiewicz, les créateurs des bandes-son de The Witcher, Bulletstorm et Shadow Warrior 2.