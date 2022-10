San Francisco 18 octobre 2022 – Niantic.inc, société pionnière dans la Réalité Augmentée et mondialement connue pour le succès mondial Pokémon GO, invite les dresseurs à fêter Halloween 2022 ! L’invité spécial de cette année n’est autre que Méga-Branette qui sera disponible dans les Méga-Raids de Pokémon GO du 20 octobre à 10h au 27 octobre à 10h.

Comme l’année dernière, l’événement d’Halloween de Pokémon GO sera divisé en deux parties. De nombreux bonbons et sorts seront distribués en plus de pouvoir profiter d’un remix de la musique de Lavanville et d’une Étude spéciale sur le thème d’Halloween. A ne pas oublier non plus, tous les Pokémons de type Spectre que vous pourrez rencontrer à l’état sauvage.

L’Etudes spéciale sera disponible pour tous les dresseurs, mais les Études ponctuelles seront disponibles à l’achat via deux formules :

Pour 1 euros (plus les taxes et frais applicables), il sera possible d’accéder à une Étude ponctuelle qui permettra de rencontrer Tutafeh et Tutafeh de Galar.

Pour 5 euros (plus les taxes et frais applicables), il sera possible d'accéder à une Étude ponctuelle dans laquelle il sera possible de profiter de Bonbons bonus, des missions supplémentaires sur le thème d'Halloween et une pose pour votre avatar.

Il est possible d’acheter les deux billets étant des Études ponctuelles spéciales indépendantes.

Les billets seront disponibles à partir de jeudi 20 octobre à 10h au mardi 1er novembre à 10h.

Pour retrouver toutes les informations concernant l’événement d’Halloween dans Pokémon GO, veuillez consulter l’article complet du blog.