Le 20 octobre 2022 – Two Point Studios se met une fois encore aux couleurs d’Halloween et drape sa simulation éducative Two Point Campus d’un drap blanc effrayant, avec deux trous pour les yeux. Du 20 octobre au 1er novembre, profitez gratuitement d’une mise à jour sur toutes les plateformes* qui ajoute des tonnes de contenus, à conserver même après les frasques dédiés à la fête des morts. Nouveaux objets, costumes et défis vous attendent sans plus attendre, à condition que vous évitiez les morts-vivants…et les devoirs !

Ajoutez une petite vibe ténébreuse à votre campus grâce aux nouveaux objets de décoration disponibles. La radio locale a également été prise d’assaut par une mystérieuse entité qui enchaîne les bangers de l’effroi. Vous voulez fêter Halloween avec style ? Habillez vos étudiants et votre personnel avec les nombreuses tenues offertes pour l’occasion. Pas de chichi, on a déjà vu largement plus bizarre dans le Two Point County que ces loups-garous, momies et autres zombies qui se traînent jusqu’aux salles de classe !

Cerise sur la citrouille, cette mise à jour s’accompagne d’un Mode Challenge vous permettant de revisiter vos campus préférés tout en profitant de nouvelles épreuves et tribulations de l’étrange. Participez au Siège de Noblestead et faites équipe avec Blaggard pour protéger votre fac d’une foule grouillante et putride en panne de matière grise (on parle bien des zombies, pas des étudiants !), ou affrontez Nefaria Munch pour reprendre le contrôle de Poule-de-lard et délivrer les étudiants qu’elle a transformé en larbins cucurbitacés.

Two Point Campus est un jeu de gestion d’université charmant qui vous invite à créer et gérer votre propre campus, tout en proposant des cours improbables comme la sorcellerie, le combat de dragon ou l’espionnage. Two Point Campus est disponible sur PC, consoles, sur le Xbox Game Pass pour console et le PC Game Pass. Le jeu est en promotion pour la première fois sur PlayStation, sur le Microsoft Store (PC), sur Xbox et sur Nintendo Switch avec 20% de réduction pendant toute la période d’Halloween.