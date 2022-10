San Francisco, 20 octobre 2022 – Niantic.inc, société pionnière dans la Réalité Augmentée et mondialement connue pour le succès mondial Pokémon GO, annonce la seconde partie de son événement « Pokémon GO Halloween 2022 » ! De nombreux Pokémon rejoignent la fête et pour cette occasion, ils revêtiront pour la première fois dans Pokémon GO un costume Festival effrayant !

Il faudra être aux aguets pendant les balades pour être sûr de ne pas les rater. Ces Pokémons exclusifs seront disponibles à partir du jeudi 27 octobre 10h au mardi 1er novembre 2022 à 10h.

Durant cet événement, des nouveaux Pokémons feront leur apparition dans Pokémon GO avec :

Zorua, le pokémon Sombrenard

le pokémon Sombrenard Zoroark, le pokémon Polymorfox

Pour retrouver toutes les informations concernant l’événement d’Halloween dans Pokémon GO, veuillez consulter l’article complet du blog.

La partie 1 de l’événement est disponible via l’article de blog complet ci-joint.