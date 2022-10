20 octobre 2022 : La saison de l’effroi arrive à grands pas ! Des récompenses macabres attendent les tankistes lors de la fête d’Halloween et ses évènements remplis de monstres qui viendront envahir l’univers de World of Tanks. Participez à la Fête de la citrouille et recevez un équipage de 5 membres charismatiques (World of Tanks PC). Découvrez les trésors cachés de l’évènement Le secret de la pyramide perdue (World of Tanks Blitz) et révélez le monstre qui sommeille dans votre char lors de l’évènement Monster Mash (World of Tanks Modern Armor).

Les évènements d’Halloween se dérouleront sur toutes les plateformes :

World of Tanks PC :

La version PC de World of Tanks

World of Tanks Blitz :

La version mobile de World of Tanks pour Nintendo Switch, IOS, Android, Windows et Mac OS X.

World of Tanks Modern Armor :

La version console disponible sur PlayStation®4 et Xbox One. Gameplay multiplateforme avec rétrocompatibilité pour les consoles de nouvelle génération PlayStation®5 et Xbox Series X/S.

World of Tanks PC : Fête de la citrouille

Halloween débarque sur World of Tanks PC avec la Fête de la citrouille, un évènement terrifiant qui se déroulera du 20 octobre au 4 novembre. Rejoignez une assemblée de sorcières tankistes qui se sont égarées sur la route menant à notre monde. Les joueurs recevront un équipage composé de cinq personnages charismatiques dotés de différents pouvoirs à utiliser lors des combats à venir… Parcourez quatre cartes thématiques à bord de véhicules de rangs VI à VIII lors de batailles JcJ en 15v15. Attendez-vous à de nouveaux éléments de gameplay, parmi lesquels des superpouvoirs à ramasser sur le champ de bataille, des capacités spéciales à activer avant la partie, des réapparitions illimitées et plus encore.

World of Tanks Blitz:

Le secret de la pyramide perdue

Partez à la recherche des trésors de la pyramide perdue dans World of Tanks Blitz. Lors de cet évènement qui aura lieu du 20 au 30 octobre, vous partirez en quête de la pyramide et, une fois découverte, combattrez pour les richesses qu’elle renferme. Nombreux sont les trésors qui vous attendent dans la pyramide. Ils incluent du temps de compte premium, des Amplificateurs, un certificat d’EXP. x5, des crédits et le sinistre char Medjay.

De plus, le Trésor du Pharaon regorge de toujours plus de richesses et de récompenses : des tonnes de ressources, des avatars, des camouflages et même l’inébranlable char Pharaoh, une créature majestueuse et pleine de fierté.

Opération Appel du Folio

La chasse aux trésors et aux artéfacts antiques est un business lucratif qui ne sourira qu’aux aventuriers dotés de nerfs d’acier. L’opération Appel du Folio a déjà débuté et se déroulera jusqu’au 29 octobre.

Des temples oubliés, des tempêtes de sable, des maladies tropicales, des animaux sauvages… Mais le légendaire Folio de la Lune du chasseur en vaut la chandelle ! Les autres récompenses ne sont pas en reste, avec des pièces d’or, des Amplificateurs, des avatars, des tas de ressources et jusqu’à 4 types de camouflage pour 12 véhicules au total. Des rumeurs disent qu’une chose sombre et effrayante rôde sur la voie menant au Folio…

Ajoutez le Shadowhunter à votre collection et vous serez paré à affronter n’importe quelle menace surnaturelle ! Faites le plein de pieux en bois et de charmes, nous partons à la tombée du jour.

World of Tanks Modern Armor: Monster Mash

Monster Mash, mode de jeu populaire d’Hallowen, est de retour du 18 octobre au 1er novembre. En réponse à l’engouement suscité auprès des joueurs, cette année Monster Mash durera deux semaines complètes.

Lors de cet évènement, les joueurs combattront à bord de Monster Tanks sur l’une des deux cartes spécialement conçues pour l’occasion : Grim Graveyard ou Dead City. Les joueurs qui ne disposent pas encore d’un Monster Tank dans leur garage pourront eux aussi profiter du mode Monster Mash. Tous les tankistes auront accès gratuitement au Spectre, un redoutable char moyen de rang VI exclusif à l’évènement.