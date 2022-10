ATLUS sort aujourd’hui son RPG culte Persona 5 Royal sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch et Steam (y compris via le Steam Deck, officiellement compatible). Persona 5 Royal fait son grand retour en incluant le jeu de base plus les DLC déjà sortis. Il est d’ores et déjà disponible pour tous les utilisateurs Xbox Game Pass sur PC et Xbox !

Enfilez le masque de Joker et rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs pour rompre les chaînes de la société moderne : montez de gros coups, infiltrez l’esprit des corrompus et poussez-les à changer ! Persona 5 Royal ajoute un nouveau semestre à la Shujin Academy, une nouvelle zone de Tokyo à explorer, de nouveaux personnages, un arc scénaristique inédit et bien plus encore. Même pour les Voleurs Fantômes les plus chevronnés d’entre nous, Persona 5 Royal vous met au défi de défier les conventions. Découvrez votre pouvoir intérieur et luttez pour la justice.